Znate li koja je Hajdukova momčad najbolja: ova impresionira nevjerojatnim brojkama

Hajdukovi kadeti bilježe impresivnu statistiku u aktualnoj sezoni. Momčad je to koja igra brz, dinamičan i moderan nogomet, što na koncu rezultira velikim brojem pogodaka u suparničkoj mreži. Osim što se trenutno nalaze na prvom mjestu prvenstvene tablice, momčad koju vodi trener Igor Tolić briljira u gotovo svim mjerljivim parametrima.

Tako su nedavno, nakon tek 21 službene utakmice (19 prvenstvenih i dvije Kup) upisali stoti pogodak ove sezone, što znači da u prosjeku daju 4, m8 golova po utakmici. Uvjerljivo najviše od svih vršnjaka s kojima se natječu u Prvoj HNL. S druge strane, unatoč napadački orijentiranoj igri primaju u prosjeku 1,1 gol po utakmici.

Čak tri prva strijelca lige dolaze iz redova Bijelih, a to su prema trenutnom poretku Ivan Šarić (21), Ivan Brnić (18) i Bruno Jenjić (15).

Posljednji u nizu impresivnih podataka je onaj o broju reprezentativaca koje daje Hajdukova kadetska momčad. Naime, od njih 25 koji participiraju čak 17 igrača je sudjelovalo u reprezentativnim akcijama. Šest je stalnih reprezentativaca u U-17 selekciji, šest s istim izbornikom u U-16 selekciji, te još petorica koji povremeno dobiju pozive.

Njihov trener Igor Tolić ne krije kako je zadovoljstvo raditi s momčadi koja posjeduje ovakve karakteristike.

- Radi se o sjajnoj grupi igrača, napadački potencijal je ogroman, imamo zaista veliki broj igrača koji su orijentirani prema naprijed. Kada se pogleda njihov profil, sklonosti, želje i kreativnost, onda se napadački nogomet nameće sam po sebi. Svi igrači sudjeluju u organizaciji napada, od vratara do napadača. Kreacija i efikasnost u odlukama, stil je igre koji svi volim, a vole ga i igrači i navijači. Nastojimo da struktura momčadi u ostalim fazama igre ne pati previše, nekad smo dosta izloženi prema natrag, u nekim utakmicama smo olako primali golove, ali to će uvijek biti tako i radimo na poboljšanju tog segmenta. Recimo da stalno popravljamo obranu igrajući bolje u napadu. Najviše se orijentiramo na još bolju strukturu momčadi, kontrapresing, tranziciju po izgubljenoj lopti te kvalitetniju obranu kod prekida – ističe trener Hajdukovih kadeta.

Gledajući utakmice kadeta često znamo vidjeti da Tolić savjetima s klupe dosta pomaže svojoj momčadi.

- Sudjelujem nekada i previše u igri, želio bi da toga bude što manje. Nastojim im pomoći da riješe neke situacije u utakmici korekcijama rasporeda. Bilo bi bolje da ih sami rješavaju, ali radimo na usavršavanju automatizma i vidi se napredak na tom polju. Nedavno smo imali jednu situaciju u kojoj je prednji vezni sam prešao igrati u drugu zonu. Pitao sam ga zašto je to napravio, a on mi je objasnio da želi otvoriti prostor što je dogovorio sa suigračem. Radilo se o Jenjiću i Brniću, na kraju smo tako zabili gol, a to je ono što volim i želim. Da razmišljaju igrački i pronalaze rješenja.