Hajduk se ne smije sramiti, za Leticu mora izvjesiti kraljevsku cijenu, Real je spreman masno platiti!

Marko Naletilić, kao neutralni promatrač posla koji je u povojima, ali nadasve cijenjeno i poznato ime u menadžerskim krugovima rado je ponudio svoje mišljenje. I svidjet će se odgovornima u Hajduku i Hajdukovu miljeu:



- Ako te traži jedan od najboljih klubova na svijetu, onda se ne treba sramiti pitati pravu cijenu. Kraljevski klub može i kraljevski platiti. Nije to isto je li te traži primjerice Bologna ili Real Madrid. K tome, Letica je sigurno jedan od najperspektivnijih golmana i sigurno ga prate i drugi klubovi.



Naletilić nam priča:



- Ako je interes Reala konkretan ne treba se potcjenjivati, ni on, ni klub koji ga prodaje, dakle Hajduk. Treba izvjesiti kraljevsku cijenu i ne treba se sramiti.



Objašnjava:



- Nema sad Letica neku formiranu cijenu, nego prodaja ovisi o tome tko te kupuje. I ne može se prodaja bazirati na nekoj unaprijed izvješenoj cijeni. Ako ga Real traži, onda će htjeti i platiti...



Možete li konkretnije špekulirati?



- A ne, jer to ne bi bilo korektno. Ja kažem jednu cifru, a dogodi se nešto manja i onda kažu ali rečeno je još više... To nije u redu. Samo želim reći ako te kraljevski klub traži, on može i kraljevski platiti. Nemojte se sramiti. Jer, cijene su otišle u nebo, za pojedine igrače se puca brojkama i od po 200 milijuna eura! Ja govorim ono što jest, ali brojčano ne bih stavljao nikakav teret, da se ne pretvara u obavezu.



Gigio Donnarumma je već etabliran vratar sa 19 godina u Milanu?



- Oni su od njega već napravili brand, otprije dvije godine i prepoznatljiv je. Letica je sličan Donnarummi po "fizikalijama", visok je. Ima kapacitet da bude jedan od najboljih europskih golmana. Hajdukova škola, nema straha ni za hrvatski nogomet. Brani standardno odlični Subašić, tu je izvanredni Lovre Kalinić, a odmah iza njih vidim Leticu. Ne govorim o trojici koji bi išli u Rusiju, nego o perspektivi. Znate, ne treba sad ni Letici praviti pritisak, a on se sa svim tim mora znati nositi... - rekao nam je menadžer Marko Naletilić.