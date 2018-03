Kopić: Vidjet ćemo hoće li s nama na put i Futacs, a za mene je svaka utakmica od dolaska u Hajduk utakmica sezone

Pred "bijelima" je utakmica sezone, sutra su gosti Lokomotive u polufinalu kupa (17.30 sati – prijenos HNTV).



- Jučerašnji dan smo iskoristili za kvalitetnu regeneraciju od utakmice protiv Istre. Ujedno smo je i analizirali, pokazali smo što je bilo dobro, a što mora biti bolje. Što se tiče igračkog kadra danas nakon treninga ćemo odlučiti tko će s nama na put. Oni koji imaju određenih problema danas će imati završni test da vidimo tko je spreman. Samo oni koji su u optimalnom stanju će biti u kadru za utakmicu - rekao je trener Hajduka Željko Kopić na presici dan prije susreta.



Jeste li analizirali utakmicu Dinamo – Lokomotiva (1:4)?



- Analizirali smo Lokomotivu kao i svakog drugog protivnika. Bez obzira što nisu u proljeće startali na najbolji način pokazali su da imaju kvalitetu i potencijal. To je dobra najava za polufinale kupa. Igra se jedna utakmica, a ulog je finale kupa. Očekujem kvalitetnu utakmicu. Na nama je da napravimo sve da budemo na najvišoj mogućoj razini – kazao je Kopić.



Protiv Istre je bilo dosta neraspoloženih igrača, promjenama ste usmjerili tijek susreta u korist Hajduka. Razmišljate li o promjenama u početnoj postavi?



- Zato imamo igrače s klupe, u toj utakmici su dosta toga donijeli ekipi. To je pokazatelj da imamo dosta igrača i da možemo unutar sustava igre i izmjenama igrača napraviti ono što nam treba.



Lokomotiva ima dosta mladih, talentiranih igrača poput Ivanušeca, Majera, junaka pobjede nad Dinamom Kastratija...?



- Bez obzira na mladost Ivanušec i Majer već imaju dovoljno utakmica u nogama. Kastrati je i tu u utakmici protiv naših juniora i na Maksimiru pokazao da ima kvalitete i potencijal.



Ovaj se susret već duže vrijeme najvaljuje kao utakmica sezone. Osjećate li to psihološko breme?



- Za mene je utakmice sezone svaka od kada sam došao u Hajduk. I prva protiv Istre je bila takva, i četvrtfinale kupa u Osijeku... Nema problema s time da svaka utakmica bude zahtjevna, da ostvarujemo postavljene ciljeve.



Tko sigurno ne ide na put? Kakvo je stanje Marka Futacsa?



- Sigurno neće ići Memolla, neće ni Tudor, Almeida, Carbonieri. Za sve ostale igrače koji su u treningu s nama ili su malo bliže ili malo dalje od nastupa. Za Marka ćemo još vidjeti – najavio je Kopić.



Jeste li vježbali penale?



- Možemo mijenjati sustav igre, ali od početka imamo postulate svoje igre. U dosta utakmica smo pokazali da možemo podići tempo i intezitet igre kako utakmica ide kraju. Kada na treningu vježbamo prekide, slobodne udarce, vježbamo i jedanaesterce. Nema nikakve razlike u pripremi utakmice kao i u svakoj drugoj utakmici.



Hoće li umjesto Filip na lijevom beku zaigrati opet Fomitschow?



- Što se tiče sastava to ćemo ostaviti za sutra.



Koga priželjkujete u finalu?



- Neozbiljno je o tome razgovarati. Čeka nas zahtjevna utakmica, maksimalni fokus je na Lokomotivi.



Ali cilj je osvojiti kup?



- Ciljevi su jedno, a fokus je nešto sasvim drugo. Ne razmišljamo o tome što će biti poslije, nego što će biti sada.



U kakvom je stanju teren u Kranjčevićevoj s obzirom da se već mjesecima nije igralo na tom stadion zbog vremenskih neprilika?

Kakve su vaše informacije?



- Teren je sačuvan koliko god ga se moglo sačuvati. Najavljuju i za sutra kišu. Vidjet ćemo kada izađemo na teren koliko će on biti dobar. Na nama je da se adaptiramo na pravi način.



Izgubili ste sa Slaven Belupom finale kupa od Dinama prije dvije godine, bilo bi lijepo sada ga dobiti u finalu u Vinkovcima?



- Privilegija je igrati finale kupa.



Kakvu Lokomotivu očekujete sutra? Hoće li se nadigrati ili vas čekati iz kontranapada?



- Po profilu imaju igrače koje ovisno o protivniku i taktičkom dogovoru mogu igrati kroz dominaciju uz posjed, ali i preko defenzivnije varijante uz prijetnje iz tranzicije. Na nama je da budemo maksimalno fokusirani s taktički jasnom slikom i za jednu i za drugu varijantu protivnika, da usmjerimo susret u tijekom u kojem želimo da ide – zaključio je Kopić.