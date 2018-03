Hajduku ne može izmaći velika zarada iako mladi vratar ima samo stipendijski ugovor

Real Madrid traži Karla Leticu! Bomba je odjeknula iz Španjolske, ugledni sportski list Marca iz Madrida, sasvim blizak izvorima iz kraljevskog kluba objavio je preko cijele naslovnice sliku Hajdukova vratara Letice u žutom vratarskom dresu Hajduka!

- Objetivo Letica!

Navode 21-godišnjeg i 202 centimetra (dodali su mu "cenat" ili je Karlo u međuvremenu narastao za deset milimetara) visokog golmana "bijelih" kao želju Real Madrida da bude u konkurenciji s Keylorom Navasom. I danas-sutra ga naslijedi.

Skauti Reala skrenuli su pozornost na golemi vratarski potencijal što se pojavio na sceni HNL-a!

Letica je tako postao udarna vijest vikenda, ne traži ga bilo tko nego aktualni europski i svjetski prvak, momčad u čijim redovima igraju i naši reprezentativci Luka Modrić i Mateo Kovačić. Najbolji od najboljih.

Uostalom, Real Madrid nije potrebno podrobnije predstavljati, 12 puta šampioni Europe. Lakše im je do europske titule nego do naslova prvaka Španjolske kojega su doduše lani osvojili (nakon pet godina pauze), a ove sezone već prepustili. No, aktualni su vladari Starog kontinentna, Real, šta'š poć govorit.

Posegnuli su za Leticom, njihovi izviđači upozorili na dugonju na vratima Hajduka koji brani evo tek nekoliko utakmica; od prosinca prošle godine. I učas je na sebe skrenuo pozornost, nesvakidašnja pojava, baš kao što je nesvakidašnje dugo čekao svoju priliku.

U Hajduku nisu imali nosa ili petlje da kao Milan (uradio je to trener Siniša Mihajlović na svoju ruku) stave na gol-scenu Gianluigija Donnarummu kad je imao 17 godina. Donnarumma danas sa 19 godina već dvije godine traje kao velika golmanska faca, ne samo u Italiji.

Letica (i Grbić) čučali su i čekali u prikrajku.

Letica s Hajdukom ima tek stipendijski ugovor koji traje do ljeta iduće, 2019. godine, nije još potpisao profesionalni.

Međutim, to malo mijenja u suštini. Skreće tek pozornost da je odjednom najveći Hajdukov eksponat zapravo – najjeftiniji!

Da odvrtimo film unatrag: lani je, kroz 2017. godinu mjesto među vratnicama čvrsto držao solidni, ali ne toliko potencijalni Dante Stipica.

A stalno se govorilo kako u Poljudu njedre dvojicu vratara potencijalno svjetske klase, Karla Leticu i nešto starijeg Ivu Grbića. Međutim, njih dvojica, kao prirodni naslijednici Lovre Kalinića (prodao se prošle zime u belgijski Gent), nikako do zelene grane i mjesta među vratnicama.

I ta se priča zna: kad se Stipica ozlijedio, na gol je stao Letica i otad više ništa nije kao što je bilo. Tri mjeseca su trebala od iznenadne šanse protiv Rijeke na Rujevici, sve do naslovnice Marce i objave želje Real Madrida:

- Naš je cilj Letica!

Hajduk je od prosinca, spletom okolnsti, "topao" na Leticu, pa je istodobno Grbić (istječe mu profi-ugovor u lipnju) najbliži opciji da ne prihvati novi, ponuđeni ugovor. Nitko mu ne može jamčiti da će braniti, pa je Grbiću, kako izgleda bliži opciji da ode u Antwerpen. A Hajduku će pripasti naknada za razvoj.

Za Leticu Hajduk tek priprema pregovore. Je li zakasnio? Nisu li Leticu još u prosincu mogli zaskočiti "pravim" ugovorom, ponuditi ono što su dali primjerice Miji Caktašu ili barem koliko ima Steliano Filip, Adam Gyurcso? Činjenica je da stipendijski ugovor ima jednaku važnost kao i profesionalni.

Koliko ova vijest, bomba s naslovnice Marce, mijenja situaciju? Naravno, nije ponuda još stigla u Poljud pa zbog toga u kući "bijelih" šute i neće komentirati novinarska naklapanja. Napokon, zar nisu novine još zimus usmjerile Hamzu Barryja u West Ham United, pa ništa od toga?!

Svakako, u pregovorima oko profi-ugovora za Leticu će objava interesa Real Madrida dati nove konotacije.

Što će Real s Leticom? Pa, što im ga je zavrtit na posudbu i pratit u kakvu će klasu izrasti?! Hoće li biti kao Iker Casillas, Gigi Buffon ili barem kao Jan Oblak koji brani u susjednom Atletico Madridu?!

Podsjećamo i na Mateja Delača koji se nakon glamuroznog potpisa za Chelsea kalio primjerice u Sarajevu i Českim Budejovicama, a Chelsea praktično vidio nije. Treba biti oprezan.

Jedno je sigurno, neuobičajeno je da Marca posveti takav prostor tako mladom igraču: očit je vrući interes Reala.

Podsjetimo, za Hajduk je branio (prije Istre) u 10 utakmica, obranio je i dva penala Mariju Gavranoviću i to u derbijima u gostima, protiv Rijeke i onda nedavno protiv Dinama u Zagrebu.

Trenutačna objava na transfermarktu da vrijedi 250.000 eura doima se smiješnom i podložna je revaloriziranju.

Koliko bi Real ponudio? Nema govora o cijeni.

Očekuje se da će najprije Letica potpisati s Hajdukom, a "slučaj Real" cijelu priču će ubrzati i dovesti u – realne okvire.

Što ne znači da ga već na ljeto Real neće kupiti. Ali, ne za sitniš. Pričekajmo.