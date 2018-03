Hajdukov golgeter pogodak posvetio preminulom kapetanu Fiorentine

Strijelac drugog Hajdukova pogotka Ahmed Said pogodak je posvetio preminulom kapetanu Fiorentine Davideu Astoriju.

Ne znam je li ikada u povijesti Hajduka vratar postigao pogodak, tako da je ovo idealan način da Astoriju, koji je bio dio nogometne obitelji, posvetim pobjedu. Tek pred kraj utakmice Hajduk je pritisnuo kako može i zna. Toga je nedostajalo u ranijoj fazi utakmice.

- Nismo imali sreće. Oni su zabili dva gola iz dva udarca, a mi smo dvaput pogodili gredu. Nismo se trebali opustiti nakon vodećeg gola, trebali smo igrati brže. U Italiji kažu da je sreća slijepa. Ovaj smo put, srećom, pobijedili.

Sada ste došli Dinamu na samo šest bodova, prvenstvo je sasvim otvoreno?

Svakako je bolje nego kad je bilo 12 bodova minusa. Prepolovili smo zaostatak. No, malo smo razočarani zbog poraza od Slavena. Da smo barem remizirali, sada bismo bili na pet bodova. Sada razmišljamo samo o Lokomotivi u Kupu, to nam je najvažnija utakmica sezone. Teren neće biti dobar, ali kako nama, tako i njima. Moramo proći u finale - poručio je Said.