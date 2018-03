Trener Hajduka zadovoljan pobjedom i priznaje: Imali smo sreće u zadnjim trenucima, ali smo je i zaslužili

Željko Kopić na pressici govorio je, odgovorio je kako je to skinuo jaketu početkom drugog poluvremena kad je Istra povela 2:1...

- Jesam, skinuo sam se, postalo je vruće, prilagođavam se na način života u Hajduku. Sretan sam. To je to... Što se tiče same utakmice (zašutio je...).

- Ja na čelu sa stručnim stožerom moram naći odgovor zašto ne uđemo u utakmicu onako kako je završimo. Nismo bili na razini koju ja očekujem. Promjenom igrača i sustava i energijom koju smo pronašli i koja je stizala i s tribina isprovocirali smo preokret. Imali smo i dvije grede i na račun 20 zadnjih minuta zasluženo smo došli do pobjede. Ali to je jedna strana, u drugoj ostaju situacije koje moramo riješiti. Zašto nismo na razini od početka, to se ja pitam.

Obavili ste točne zamjene, Bašić, Šego, Kožulj... Jeste li trebali još brže reagirati?

- Rekao sam igračima da to nije razina koja se traži od Hajduka... Moramo naći način da igramo kvalitetnije. Na svakoga računam tko ulazi s klupe, svi smo mi momčad, svatko daje svoj doprinos. Zašto Filip, a ne Fomitschow? Računao sam na utakmicu u kupu u utorak, pa da podijelimo obaveze. Htio sam i s Tičinovićem kombinirati, ali se razbolio. I Dante se razbolio, imamo problema i s virozom.

Objasnite nam zadnje sekunde i komunikaciju, vi ste poslali Leticu u napad?

- Jesam, poslao sam Karla gore, Karlo ima visinu, pokušao sam sve, pa i to, jer nemamo profila ni Futacsa ni Huga za skok, pa ajmo pokušati zadnji centaršut na Leticu. Sigurno je da smo imali i sreće, ali smo je i zaslužili.

Bili ste emotivni, euforični, hoćemo li vas tako emotivne gledati i u utorak u Kranjčevićevoj?

- Nisam ja taj koji treba pokazivati emocije. Ali... Ja znam koju količinu emocija nosim u sebi, ali ako je bio taj trenutak, bila Istra ili Manchester, da smo na takav način zabili gol i pobijedili, sretan sam... Prvenstvo činimo zanimljivijim. Bio sam zbilja presretan zbog tog gola! Ono što nisam osjećao u prvom dijelu kod nas, osjetio sam u nastavku. I s tribina i u momčadi. I sve u eksploziji radosti izlazi u tom trenutku van.

Kako dalje, Dinamo je izgubio, ima li sad opet Hajduk šansi?

- Nema nam druge nego svaki dan u rudnik i raditi. Odmah ujutro iznova kopati. Svaka iduća je najbitnija, to je stereotip, ali trebaš dobro, dobro kopati. I što se tiče nas i Rijeke, pa i Osijeka koji ima zaostalih utakmica, prvenstvo je vratilo svoju draž. Generalno je puno zanimljivije, a izgledalo je kao betonirana situacija za Dinamo.

Hajduk je, da je dobio s Rudešom ujesen i sad nedavno protiv Slaven Belupa, mogao već biti u egalu s Dinamom?

- Ja bih htio da u 20. minuti imam dva, tri nula i 80 posto posjeda. Ali, ne mogu. Nema lakih utakmica. Male ekipe su napravile štetu visokoplasiranima...

Karlo je izašao na naslovnici Marce, jeste li s njim o tome razgovarali prije utakmice? I što mislite o toj informaciji?

- Nije službeno, pa mi je teško komentirati. Pripremu s njim radi Tiho (Bulat op. a.). Jasno je da je Letica vratar golemog potencijala, ali bih u prvi plan stavio da radi i radi i ostane čvrsto na zemlji.

Sad se vjeruje da Hajduk može postati prvak, jer u Dinamu izgleda rasulo? Što uraditi da Hajduk bude prvak?

- Raditi, vjerovati... Pamtim da mi je i gradonačelnik rekao da ima veliku odgovornost, ali da mu nije tolika kao moja! Dodao mi je par sto kila na leđa? Ali, to je tako. Ja sam toga svjestan. Dajemo sve da idemo u dobar smjer i da imamo vjeru da sve može izaći na dobro.

Utakmice ove subote su sjajna reklama za nogomet, 1:4 u Maksimiru i 3:2 u Poljudu, kakva je najava utakmice u kupu?

- Prespavat i ujutro je lakši trening. Svjestan što se od nas očekuje i svjestan sam potencijala Lokomotive.

Tamo je mladić Kastrati, junak pobjede Lokomotive za juniore u Poljudu prije koji dan protiv Hajduka i sad je bio junak pobjede nad Dinamom?

- Poznam ga, ima brzinske sposobnosti, svakoj ekipi iz kontranapada može napraviti problem – Kopić je odgovarao.