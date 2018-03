Junak pobjede na Poljudu pitao trenera može li u napad: Najluđi snovi, ne znam što reći. San koji se ostvario...

Karlo Letica jedva je pronalazio riječi nakon što je baš njegov pogodak u zadnjoj akciji susreta donio Hajduku tri boda protiv Istre. I vratio nadu u naslov prvaka! Jer zaostatak za Dinamom sada je samo šest bodova. Već to što je vratar postigao gol za pobjedu, samo je po sebi dovoljno intrigantno, a kad se na dan utakmice zavrti priča da tog istog vratara traži madridski Real, onda cijela priča dodatno dobiva na težini. Karlo Veliki, već mu se neko vrijeme tepa.

- Ajme, volio bih samo bez nadimaka... A gol. Najluđi snovi, ne znam što reći. San koji se ostvario... Svaka je riječ suvišna - rekao je u uvodu Letica.

Kako je pala odluka da se priključite napadu u toj zadnjoj akciji?

- U suglasnosti s trenerom smo to odlučili. Pitao sam ga i dobio dozvolu. Prvo je bio slobodan udarac, pa odbijena lopta, pa je Zvone (op.a. Kožulj) ubacio i odsjela je meni na glavu. Nismo bili pravi od početka, ali hvala dragom Bogu da je sve ispalo super.

Letica je priznao da je postojao određeni pritisak s obzirom na to da je Dinamo izgubio od Lokomotive i tako otvorio vrata „bilima".

- Naravno da je bilo pritiska. Želimo se što prije vratiti u utrku za prvaka i iskoristiti svaki kiks protivnika. Možda je utakmica protiv Istre bila ovakva kakva jest baš zbog tog dodatnog motiva i tereta na našim leđima.

Karla se pitalo i što misli o navodnom interesu Reala i naslovnici ugledne Marce koju je jučer krasio baš on.

- Naravno da mi je to bilo iznenađenje, ali moj je ritual isključiti mobitel na dan utakmice. Nisam se obazirao na to, pokušao sam to maknuti sa strane. U glavi mi je bila samo Istra. Odluka je isključivo klupska, nemam ništa s tim. Prijelazni je rok daleko - diplomatski je odgovorio Letica.