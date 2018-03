Zanimanje slavnog Reala za vratara Leticu užgalo navijače 'bijelih': 'Ništa ispod 10 milijuna! Bit će najbolji golman ikada! Ne pamtin ovakvu klasu na vratima Hajduka!'

Vijest o navodnom interesu madridskog Reala za Hajdukovim vratarom Karlom Leticom očekivano je izazvala brojne reakcije navijača „bilih“. Je li to istina ili nije, prodati ga ili ne – svi imaju mišljenje o tome i svi će ga srčano braniti. I svi redom hvale mladog, talentiranog Omišanina, smatrajući da je spreman za najveće domete. No, isto se tako nadaju da ga, ako već dođe do prodaje, Hajduk neće pustiti za mali iznos. A izraz „mali iznos“ kod svakog navijača ima drukčije značenje.

I dok jedni ne bi pustili Leticu za manje od deset milijuna eura, drugi se čude što trenutno prvi čuvar mreže „bilih“ još nema profesionalni ugovor, već stipendijski, pritom prozivajući Hajdukova sportskog direktora Marija Branca.

U svakom slučaju, priča se zakotrljala, a u kojem će se pravcu razviti i hoće li doći do konkretizacije mogućeg interesa madridskog velikana, tek treba vidjeti. Kao i sa svime što se zbiva u Hajduku i oko njega, navijači će pozorno pratiti svaki korak. Evo samo nekih od komentara Hajdukovih navijača koje smo zatekli na portalu Slobodne Dalmacije:

Marin Mirković: Jučer oko podne zvoni Letici mobitel: „Jesi spreman?“

Drago Todorović: Letica ima potencijal za bit najbolji hrvatski golman ikad.

Petar Madunić: Ja dugo pamtim, ali ne i ovakvu klasu na golu Hajduka. Bilo je velikih golmana, ali Letica je duplo bolji od svih.

Davor Miculinić: Bilo je pitanje vremena. Mene samo zanima zašto nije potpisa ugovor. Branco... alo, di si?

Stipe Vukić: Plodovi poštenog i smirenog rada se itekako vide u zadnje vrime. Jedino zlonamjerni to ne vide.

Zvonko Marušić: Na kraju će ispasti da će Hajduk najbolje na golmanima zaraditi.

Ivica Galić: Grbić ide za 0 kn, a Karlu iduće sezone ističe stipendijski ugovor, tako da ne bi bio optimista dok ne potpiše profi ugovor, a ako te pozove Real tu za njega neće biti dileme.

Ivan Anić: Stipendijski ugovor???

Andrija Najev: Grbiću ostani moga bi na branku prije vrimena...

Stipo Breljak: Stvarno istina. Ništa ispod 10 milijuna!

Marin Mamić: Može Real i 15 pljunit, nije to za njih problem.