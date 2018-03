Franck Ohandza nastavlja karijeru u Kini, Hajduk mora dalje bez njega ali se Frane Zolja oprostio iz dalekog Shenzhena, nedaleko Hong Konga dirljivim riječima od Hajduka i grada Splita, objavom na Instagramu.

Njegove riječi ne mogu ostaviti ravnodušnim ljubitelje baluna i Hajdukova bijele boje:

- Puno sezona, puno osjećaja i emocija nosim, to su bili momenti koji su me obogatili u životu. Bilo je predivno igrati za tu momčad, uživati vašu podršku svo to vrijeme. Torcida je pridonijela da budem čovjek i igrač kakav sam danas! - naglašava Ohandza i dodaje:

- Sada je trenutak da okrenem novu stranicu izazova u karijeri, ali bio je to nevjerojatno da vas upoznam kao ljude i narod, navijače i partnere u mome životu, kao što je to Hajduk Split. Sretno vam na svemu u buduće. Zauvijek Hajduk! – kliknuo je Ohandza.

Možda to i nije savršen engleski na kojem se hajdukovcima omiljeni Kamerunac obratio javnosti s Instagrama, ali je prepun topline i nepatvorene zahvale.

- Forever Hajduk – poručuje Ohandza iz daleke Kine i čeka svoj prvi nastup. Naime, da podsjetimo, donio je u dotu kaznu zabrane igranja od dvije utakmice i kako ide raspored za svoju novu momčad debitirat će tek 1. travnja.