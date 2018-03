Fomitschow: Torcida me gura, ne da stati, učim hrvatski, želim ostati u Hajduku

Andre Fomitschow nova je vrijednost Hajduka. Kao maneken "bijelih", na sponzorskim prigodama, odjednom je tražena roba za razgovor. Lijevi bek kojeg smo čekali.

- Vama je to, vidim, čudno, ali nema tu nikakve tajne – odgovara Andre.

Sad ste faca kao i Borja Lopez. Brancov pogodak.

- Meni je drago da me tako doživljujete i to je priznanje za mene. Ja sam sa svoje strane uvijek znao da vrijedim. I da ću pokazati kako nisam zalutao. Možda je trebalo malo vremena, malo povjerenja.

U čemu je tajna?

- Početak mi je bio težak, valjda nisam bio spreman odmah uskočiti u rad iz sve snage. Sad sve ide kako treba. Pitate me za čarobni štapić? Recept je jasan. Dajem sve od sebe na treningu i u polju na utakmici. Radim za klub, za momčad. Radim za sebe. Ne želim biti prolaznik!

Vi ste, uz Kopića, iznenađenje proljeća. Samo Slaven seriju kvari?

- To je baš bila nesreća. Znate, kad jednom šansu propustiš, ona se ne vraća i to nas dosta peče. Nikad više ta tri boda nećemo moći nadoknaditi. Ali, treba gledati naprijed.

Kako komentirate utakmicu Rijeka – Dinamo 4:1?

- Znači da su sve momčadi na vrhu sposobne za sve. Vrlo izjednačeno.

Je li to dobro ili loše u odnosu na Hajduk?

- Kako to mislite?

Je li bolje da se Hajduk približava Dinamu ili je loše da ga Rijeka sustiže na drugom mjestu?

- Uvijek je bitno biti što bliže vodećem, da se razmišlja o samom vrhu, o naslovu prvaka, ako je moguće. Šteta poraza od Slavena, rekao sam, ali što da radimo. Da nam se propusti ne ponove. Evo, mi čekamo sad utakmicu u subotu, ali svi znamo da se u utorak igra jako važna utakmica za cijelu našu sezonu i klupske ciljeve. Govori se u klubu o tome kako se kup nije osvojio evo već pet godina i da nam je to prvi "goal" ili "target" sezone. Glavna stvar. Fokusirani smo ući u finale. I osvojiti potom kup. To je vrlo važno.

Ispada da Steliano Filip nije ni trebao doći?!

- Ah, kakvo pitanje, to nije za mene – gotovo se zacrvenio.

- To ćemo prepustiti treneru, to će drugi odlučiti. Ja sam igrao u karijeri i u veznom redu, samo da znate... Cijenim Filipa kao suigrača, a borba je poštena, pa tko se nametne.

Da, vi ste "lijeva noga", pogodak u Šibeniku pamtimo, ne može ga svatko tako zavaljati preko živog zida kao vi?

- Drago mi je da sam pokazao dobre igre. Volim Hajduk, ljude okolo kluba i unutra. Volim prošetati Rivom i Dioklecijanovom palačom. To mi je poseban užitak. Učim i jezik, svladao sam već dosta riječi. Nije teško kad imam bazu u ruskom. Ja vas mogu razumjeti što me pitate i na hrvatskom, ne moramo na engleskom pričati. Ali, oprostite, excuse me, ne mogu još razgovarati. Pohvalio sam se prijatelju Stipi Vučuru (bivši suigrač koji je sad u Kaiserslauternu, op. a.), da sam dosta hrvatskih riječi svladao. Mi se čujemo tu i tamo, on se grčevito bori za opstanak u drugoj njemačkoj ligi.

Da podsjetimo publiku, vi ste Nijemac ili Rus?

- Nijemac, ali porijeklom iz Sankt Peterburga. A ruski mi je materinji jezik. Kod kuće se govori ruski.

A na Mundijalu, za koge ćete navijati?

- Za Njemačku! I da će bit prvaci.

Zanimljiva kombinacija, a hoćete li moći gledati koju utakmicu u St. Peterburgu, na Svjetskom prvenstvu?

- Mislim da ću tada biti s Hajdukom na pripremama. U Splitu ili Njemačkoj. Gledat ću na tv. Nadam se. Da, volio bih ostati u Hajduku. Torcida je vrlo specijalna, nema takvih navijača u Njemačkoj, posebni su, emotivni, vatreni, to te naprosto vuče, gura naprijed. Ne da stati...