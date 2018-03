Širi se baza: Hajduk potpisao suradnju s još jednim dalmatinskim klubom!

U Gradskoj vijećnici u Vodicama pred brojnim predstavnicima medija danas je svečano potpisan ugovor o poslovno-sportskoj suradnji između NK Vodice i HNK Hajduk. Ugovor su potpisali predsjednik NK Vodica Marin Mikšić i predsjednik HNK Hajduk Ivan Kos uz prisustvo gradonačelnice Vodica Nelke Tomić, zamjenika gradonačelnice Stipe Bosotina, potpredsjednika NK Vodice Joška Brnadića, tajnika NK Vodice Stipe Gojevića, sportskog direktora Marka Kartela, tajnika Zajednice sportova Grada Vodica Tonija Mateše te člana Nadzornog odbora Hajduka Marka Ercega.



- Hajduk se u posljednje vrijeme vraća svojim bazama i svojim sredinama i uspostavlja kvalitetnu suradnju. Ovim sporazumom samo nastavljamo i potvrđujemo ono što smo zadnjih godinu dana počeli raditi, a to je struka, infrastruktura, poboljšavanje uvjeta za rad djece. Nadam se da će ova suradnja pomoći osvještavanju djece i starijih. Sport je vrlo bitna sastavnica ovog društva i nadam se da će djeca to prepoznati jedinicu kroz koju će tražiti svoju sreću. Ovim ugovorom želim kvalitetne, jake, educirane, pedagoški podignute sredine, ne samo u nogometu već i u svim sportovima. Drago nam je što su Grad Vodice i NK Vodice prepoznali politiku koju pokušavamo nametnuti kako bi sutra svi imali koristi od toga, a ponajviše naša djeca – rekao je predsjednik Hajduka Ivan Kos.



Ovo je još jedna u nizu suradnja koju je Hajduk potpisao s klubovima diljem Hrvatske, ali i šire. Želja je stručno i sportski usavršavati kvalitetan kadar i dati podršku djeci da se što bolje i kvalitetnije razvijaju i na taj način prilagoditi sustav i buduće funkcioniranje.



- Posljednjih petnaest godina jako se ulaže u NK Vodice, u struku i pomlađivanje kadra. Sada u našoj školi imamo preko 200 djece, koje se natječu u 11 uzrasnih kategorije diljem cijele Dalmacije, što nas čini jednim od najuspješnijih klubova na području Šibensko-kninske županije. Drago mi je što nova politika Hajduka predvođena s predsjednikom Ivanom Kosom prepoznala da je potrebno vratiti se u bazu, jer Vodice i Dalmacija su Hajdukova baza. Smatram da će u budućnosti ovom suradnjom naš grad dati igrače koje će proslaviti i Grad Vodice i NK Vodice i HNK Hajduk – kazao je predsjednik Vodica Marin Mikšić.



Upravo u Vodicama Hajduk za mjesec dana organizira Nogometni kamp za dječake rođene od 2004. do 2011. godine. Kamp će se održati od 5. do 7. travnja na terenima igrališta Račice u suradnji s NK Vodice.