UEFA promijenila pravila: dosad su Bijeli morali izbaciti jedan ‘Everton’, a odsad - dva!

Hajduku i ostalim hrvatskim klubovima bit će još teži put do skupina Europske lige nakon što je UEFA-a potvrdila promjene formata kvalifikacija koje kreću od iduće sezone.

“We care about football” slogan je UEFA-e koji bi trebao zamazati oči masama. Točnije bi zvučalo “We care about money” jer uz nebrojene dosadašnje poteze to poručuju i ranije najavljene, nedavno potvrđene, promjene u kvalifikacijama za Ligu prvaka i Europsku ligu.

Opet je, pod krinkom “pomoći”, klubovima iz manjih, neatraktivnih država otežan put do skupina europskih natjecanja, nauštrb klubova iz najjačih liga koji imaju mnogo veću marketinšku težinu, pa se od njih više zarađuje. Treba u skupinama osigurati mjesto Englezima, Španjolcima, Nijemcima, Talijanima... Tko želi tamo gledati Dinamo, Hajduk, Rijeku, Maribor, Crvenu zvezdu, Legiju, Slaviju, Ludogorec, Cluj...?

Iz sezone u sezonu “buraniji” je sve teži put u društvo “velikih”. Bez obzira što je na čelu UEFA-e “naš buranijac”, Slovenac Aleksandar Čeferin i što čelnici UEFA uporno trube suprotno. Sirotinjo, i Uefi si teška!

Od iduće sezone igrat će se i “kvalifikacije za kvalifikacije” EL (kao i u Ligi prvaka). Prije dosadašnjeg 1. kola kvalifikacija igrat će se još jedno pretkolo za klubove s najmanjim koeficijentima, da se već tada “buranija” pročisti. Neće to “tokat” Hajduk, ali (i zbog promjena u računanja koeficijenata) i “bijeli” će u ždrijebu biti u težoj poziciji.

Prvak Hrvatske ide u 2. pretkolo LP, osvajač kupa u 3. pretkolo EL, a još dvije naše momčadi će po plasmanu u ligi startati u 2. odnosno 1. pretkolu EL. Od iduće sezone u skupine EL, slično kao u LP, vode dva puta: preko “Champions route” za prvake država, u koji će se sliti sve momčadi eliminirane iz kvalifikacija Lige prvaka, odnosno preko “League route” za sve ostale momčadi, u kojem će se koncentrirati sva kvaliteta i kroz koji mora proći i Hajduk (izgledno je da će igrati kvalifikacije EL).

Od ukupno 48 klubova u grupnoj fazi natjecanja, direktno će plasman u skupinu po plasmanu u nacionalnim ligama/kupovima osigurati 17 klubova iz liga s najboljim rankingom (po dva iz Španjolske, Njemačke, Engleske, Italije i Francuske, te po jedan iz Rusije, Portugala, Ukrajine, Belgije, Turske, Češke i Švicarske). Još deset ih stiže u skupine kao poraženi iz play offa i 3. pretkola LP, još 21 klub plasirat će se kroz kvalifikacije EL. No, od tog broja kroz “Champions route” EL čak osam momčadi (tu će priliku dobiti i poraženi iz prva tri pretkola Lige prvaka), a samo 13 kroz “League route” u kojem bi trebao biti i Hajduk. Dakle, splitski klub lovi jedno od samo 13 otvorenih mjesta u skupini EL.

“Bijelima”, s obzirom na koncentraciju kvalitete i manji koeficijent, može biti protivnik neki od nositelja.

Netko hipotetski (još se nisu plasirali, ali su blizu) poput Evertona (opet), Leicestera, Hoffenheima, Borussie Mönchengladbach, Milana, Sampdorije, Betisa, Bordeauxa, Feyenoorda... Dosad je obično Hajduk morao skinuti jednog “teškaša”. Moglo bi se dogoditi da od iduće sezone na putu prema skupini Hajduk mora eliminirati dva zvučna protivnika, dva “Evertona”. Nekog možda već u drugom pretkolu! Vrata kroz koja treba proći sve su uža. A protivnici sve teži.

Najavljeno je i povećanje zarade klubovima u euro-natjecanjima, ali što to vrijedi kad će biti još teže izboriti mjesto u skupini. Opet će naši klubovi biti uglavnom osuđeni na mrvice iz kvalifikacija.