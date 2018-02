Bivši Hajdukov trener o učinku Bijelih: Treba ustrajati na ovome, vidi se plan i što se želi ostvariti

Za komentar Hajdukovog učinka na domaćem i gostujućem terenu zamolili smo bivšeg stratega Bijelih Roberta Jarnija-



- Iza takvog učinka vjerojatno stoje razni faktori, no ukupno se ne bih previše osvrtao na to. Navijači i javnost su nekad previše zahtjevni, željeli bi da se istovremeno igra lijepo i pobjeđuje, a može se nekada i s neatraktivnom igrom doći do željena tri boda. Prije ovog poraza protiv Slaven Belupa Hajduk je bio u fantastičnoj seriji, morao se i prekid tog niza negdje dogoditi. Uvijek ima utakmica kada te ništa ne ide. Ne bih povlačio paralele, u onom prethodnom porazu od Rudeša momčad je vodio Carrillo.



- Po meni je najbitnije to što u igri Hajduka u odnosu na ranije sada vidim plan, ono što se želi postići. Samo se treba i dalje ustrajati na tome. Protiv Belupa Hajduk je i s igračem manje dominirao, stvarao prilike. Šteta, mogla je to biti idealna utakmica za igrača kakav je Almeida. Uz to Hajduk je ove zime kupio dva-tri dobra, iskusna igrača. Prije svega Caktaša, ali i Tičinovića, zanima me kakav će se pokazati Filip... Jako me interesira kakav će biti Hajduk. Ohandza? Definitivno pokazuje kvalitetu za ovaj nivo, ali vjerojatno bi želio napraviti stepenicu više u karijeri što smatra da može. Ako imamo u kadru toliko napadača kao što imamo, koji bi se brzo trebali vratiti utakmicama, ako se za njega može dobiti iznos koji se spominje...