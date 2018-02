Čitatelji 'Slobodne' poručili upravi Hajduka: Zolju odmah prodati u Kinu!

Ostaje li Franck Ohandza na Poljudu ili ne? Rasplet se čeka... Sve je „zakuhala" ponuda neimenovanog kluba iz Kine za Kamerunca teška oko milijun eura - koju je Hajduk odbio - a onda je ona navodno i porasla na 1,3 milijuna. Čeka se odgovor „bilih".

U svakom slučaju, sve bi se trebalo znati vrlo brzo jer u Kini prijelazni rok traje do srijede, dakle do sutra. S jedne strane, ponuda je definitivno primamljiva. Ohandzi ugovor istječe na ljeto kada može otići besplatno ako do tada ne potpiše novi, pa prihvaćanje kineske ponude ima rezona. A nije zanemariva ni povijest njegovih ozljeda, kao ni to što će zbog isključenja protiv Slaven Belupa sigurno pauzirati dvije utakmice, možda i tri. A ta treća bila bi polufinale Kupa protiv Lokomotive, što je u ovom trenutku za Hajduk utakmica svih utakmica.

S druge strane, prodajom Ohandze, koji je u posljednje vrijeme u odličnoj formi, Hajduk bi izgubio u ovom trenutku možda svog najboljeg napadača i igrača, nakon što je ove sezone već ostao bez Vlašića i Ercega. Financijski je profitirao, a igrački oslabio. Ostao bi tu još Said, dok su Futacs i Almeida u procesu oporavka i daleko od željene forme. Kako fizičke, tako i igračke.

Sličnu dvojbu Hajdukovi su čelnici ove sezone već imali u tri navrata. Vlašića i Ercega odlučili su unosno prodati, a Nižića zadržati. Što će odlučiti u slučaju Ohandze?