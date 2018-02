Dva koraka naprid, jedan nazad. Tako nas je nekako naučio Hajduk. Ili se pomiri s time... Baš kad se svi konačno ponadamo, pomislimo “e, to je to”, kad najmanje očekujemo stigne neko grubo otriježnjenje. Kad svi pomislimo kako može ozbiljnije napasti vrh, Hajduk kao u pravilu zakaže. Kao u subotu kontra Slaven Belupa.

Na Poljudu se skupilo dosta svita. Došli su i pozdraviti momčad nakon velike pobjede nad Dinamom u Maksimiru i ohrabrujućeg pobjedničkog niza pod trenerom Željkom Kopićem koji je od dolaska na klupu preporodio momčad. No, umjesto nastavka spomenutog niza, prekinut je onaj Slaven Belupa bez pobjede na Poljudu dug 34 susreta ili dvadeset godina, ovisno koju “vremensku” crtu uzmemo.

- Nažalost ponavlja se povijest, kada je velika fešta, Hajduka ili Torcide mi ovako da oprostite – useremo! - dijagnosticirao je već odavno bez dlake na jeziku bivši kapetan Hajduka Goran Milović. Samo je čovjek svojedobno rekao ono što su gotovo svi, pogotovo navijači, pomislili. I stalno se ponavlja. Ne nedostaje želje, kvalitete u odnosu na Belupo sigurno ne, ali fali hajdučki gard. Pobjednički.

U kontinuitetu, kojeg je počeo usađivati Kopić. Nije u subotu ni bila neka posebna fešta, publike na Hajdukovim susretima, hvala na pitanju, ne nedostaje. Ali jest bio moment. Da se približi Dinamu na “samo” minus šest, da se odmakne pratnji na sigurniju distancu, da se dodatno otople odnosi s navijačima, da se ubaci još koje drvo u vatru optimizma zapaljenu pred završnicu sezone, prije svega kupa. A ono - neočekivani potop.

Nećemo na ovim stupcima lamentirati što sve nije valjalo. To uostalom najbolje zna trener Kopić. Jasno je da Hajduk od početka susreta nije bio pravi. To nije znala kazniti Cibalia, to nije kaznio Dinamo, tj. spasio je Letica. Kaznio je Delić efektnim pogotkom kod kojeg Letica ništa nije mogao.

Falilo je sidrun, toranj Almeida ili Futacs, “ovan” za probijanje gostujućeg bedema.

No, ajmo spustit balun na zemlju. Osim, naravno, tri boda, Hajduk realno nije previše izgubio ovim porazom. Izuzev pobjedničke atmosfere i Ohandze na određeni period. Nade da se može u lov na Dinamo, jasno je svima iole objektivnima, bile su na staklenim nogama. Više je to bio pokušaj (samo)punjenja samopouzdanjem. Nema Hajduk uostalom ni takvu kvalitetu da bi mogao stalno pobjeđivati.

Bez obzira što je jasno na papiru bolja momčad od Slavena. Dobar je bio Belupo, ali Hajduk ovaj put nije bio pravi. Na sve se nadovezala glupost Ohandze zbog koje će dodatno pauzirati.

Kao što je Kopić prekinuo crni niz Hajduka u ogledima s Rijekom, pa i niz neporaženosti Dinama, tako je baš kad se najmanje očekivalo Kopićeva bivša momčad koju najbolje poznaje prekinula niz neporaženosti njegovog Hajduka. I svoj crni niz na Poljudu. To je draž nogometa, zakon velikih brojeva...

Nazovite to kako god hoćete. A sve ono dobro što je Kopić napravio od dolaska na Poljud ne može umanjiti jedan poraz. Kopićeva bajka je završila, kao i san o lovu na Dinamo. Vraćamo se u realnost. Idemo dalje.

Fokus je ionako od starta nastavka prvenstva bio najviše na kupu, polufinalu s Lokomotivom.