Hajduk odbio milijun za Ohandzu i poručio: 'Kinezi, možete vi i bolje'

Na prvi balun Hajduk je odbio oko milijun eura tešku ponudu za Ohandzu koliko se nudi iz Kine, od dosad neimenovanog kluba. No, pričekajmo cijelu priču zatvoriti, jer u Kini prijelazni rok traje do srijede, a jučer je stigla naznaka da ponuda zapravo iznosi i do 1,3 milijuna eura... Pa bi se pregovori mogli nastaviti, svaki trenutak donosi mogućnost promjene.

Sjetimo se, Erceg je ne tako davno, prije dva mjeseca, iz Hajduka otišao - tek iz trećeg pokušaja!?

Sad je, na prvi balun ponudu odbila uprava. I još to nije došlo do članova Nadzornog odbora. Pričekajmo. Prijelazni rok u Kini traje do 28. veljače.

Podsjetimo, Erceg je upirao otići, a Nižića su privoljeli da ne inzistira na odlasku. I to su različite storije sličnih ponuda, pa ćemo vidjeti kako će se Ohandza postaviti: kao Erceg ili pak dobrohotno poput kapetana Nižića.

Nižić se lako privolio da ne inzistira na novcu iz Turske, a Erceg je u ponudi iz Emirata vidio konačno rješenje boljeg života i ne treba mu zamjeriti.

Nižić se nada plasmanu na SP u Rusiju i to mu je veliki motiv, a Erceg objektivno nije imao više što čekati.

Dakle, svatko postupa drugačije, nema pravila, a sad je na tapetu Ohandza koji je dobio ponudu i to nakon što je njegov zastupnik boravio neko vrijeme u Kini. Očekivali smo Ohandzina agenta Olivera Koeniga u Splitu, naivno, pomislili kako će Ohandza ovih dana produžiti ugovor s Hajdukom. Kako je ono rekao sportski direktor Mario Branco, nude mu "top salary". Uzmi sve i ostani dokle hoćeš!

No, umjesto novog ugovora s Hajdukom stigla je ponuda iz Kine, pa premda je Hajduk odbio prvi nalet, ne mislimo da je to gotovo.

I je li uopće pametno i mudro, te u krajnjoj liniji odgovorno odbijati prodaju Ohandze!? Novca ima u Poljudu, ali lako se istopi poput snijega.

Ostane li Ohandza, podsjetimo i to, lako je moguće da ni ne produži s Hajdukom, nego mukte ode u lipnju. Kojekuda. I možda ostaje kao nezadovoljan igrač.

Ozračje oko odluke remeti i poraz od Slaven Belupa, a Ohandza je k tome još ispoljio i nervozu i isključenje.

I koliko mu sad prijeti utakmica neigranja?! Ne moramo mi podsjetiti disciplinskog suca Alana Klakočera kako je eventualna treća utakmica zabrane igranja dvoboj u polufinalu kupa protiv Lokomotive, koji pada 13. ožujka.

Dobro je da je odgođeno: kup se trebao igrati sutra, u utorak, a Ohandze ionako ne bi bilo. Valjda neće dobiti više od dvije utakkmice neigranja. Ako ne ode u Kinu.

U to ime je srijeda kao dan odluke posebno intrigantna. Ne samo što završava prijelazni rok u Kini, nego je to dan kad disciplinski sudac HNL-a Klakočer, odvjetnik iz Zagreba (igrao je nekoć za Zagreb i Šibenik), izriče kazne.

Kako će Klakočer procijeniti Ohandzino nedjelo spram Kitanovskog? Milom a la Pavličić Bekić ili silom a la Krešimir Vlajčević?

Uglavnom, Ohandza je u centru pozornosti: nakon što su ga nakon poraza od Rudeša navijači uznemiravali i negodovali, krenuo je u nezadrživom stilu i bio jedno od prvih imena Kopićeva preporoda "bijelih". Toliko je dobro igrao da je Branco rekao da će odriješiti kesu i neka samo igra i neka potpiše kad god hoće!

I sad - ponuda iz Kine, imao bi cca 100.000 eura mjesečno, pa sad vi recite treba li takvu ponudu ispustiti?

Ponuda je jučer glasila 1,3 milijuna eura nakon Hajdukova prvog "odbijanca", pa pričekajmo završni čin, srijeda nije daleko.