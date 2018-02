Hajduk sanja i čeka: gdje će Dinamo zapeti? Rujevica prva nagazna mina

Ako budemo stalno pobjeđivali, sve je moguće – kazao je nakon pobjede u Maksimiru predsjednik Hajduka Ivan Kos komentirajući utrku za prvaka s Dinamom.

“Modri“ su unatoč porazu i dalje u povoljnoj situaciji. Imaju devet bodova viška u odnosu na Hajduk. Velika je to zaliha premda su u igri još 42 boda, odnosno 14 kola. Puno je još izazova pred jednima i drugima, no “bilima“ je najvažnije da nada još tinja.

Ostala je na životu trijumfom u najvećem derbiju jer bi u svakom drugom ishodu Dinamo već položio jednu ruku na pokal.

Ovako se hajdukovci nadaju da bi se već ovog vikenda razlika mogla spustiti na šest bodova. A to bi onda posve otvorilo šampionsku utrku.

Navijače kluba s Poljuda najviše zanima – gdje bi to Dinamo do kraja sezone mogao kiksati? Koje su mu to “mine“ na putu do titule?

Kako rekosmo, prva bi mogla biti već ovog vikenda jer Dinamo u nedjelju gostuje na Rujevici protiv Rijeke. Dovoljno je da Zagrepčani remiziraju, a Hajduk pobijedi Slaven Belupo, pa bi razlika pala na sedam bodova, što je također obećavajuće za Splićane.

Jako je važno za Hajduk da, kako god zna, ostane u priključku s Dinamom do travnja jer u tom mjesecu Cvitanović i društvo prvo gostuju u Puli kod Istre koja se grčevito bori ne samo za ostanak u prvoligaškom društvu već i za opstanak kluba, a onda u deset dana igraju tri uzastopna derbija. Osijek doma, Hajduk vani, Rijeka doma. I onda početkom svibnja gostovanje u Koprivnici kod Slaven Belupa.

Možda se u tom nezgodnom nizu utakmica krije Hajdukova šansa, tim više što “modri“ stižu u Poljud. Hajduk mora poduzeti sve da uoči tog derbija još bude u igri za naslov.

Dakle, to je tih šest utakmica koje bi Dinamu, barem na papiru, mogle biti najopasnije. No, naglašavamo ovaj izraz “na papiru“. Evo zašto. Istina je da je Dinamo već dvaput remizirao s Osijekom, ali je isto tako nedavno na startu drugog dijela protutnjao Gradskim vrtom (4:2).

Nadalje, Rijeku su dinamovci svladali oba puta, dok su bodove gubili primjerice u Puli kod Istre (0:0), kao i u Kranjčevićevoj s Rudešom (1:1). A to su dvije od tri najlošije momčadi lige.

Stoga, ne mora značiti da će Dinamo slaviti baš u svakom susretu u kojem je favorit niti da će se poskliznuti tamo gdje svi očekuju.

Sve je još otvoreno iako, budimo realni, bilo bi pravo čudo da Hajduk preokrene ovaj zaostatak.

Trebao bi se dogoditi uistinu spektakularni scenarij za prekid predugog šampionskog posta “bilih“ koji traje od 2005. godine.

Naravno, ovakve kombinacije i želje hajdukovaca malo će značiti ako Željko Kopić i njegova momčad ne nastave s pobjedama. I dok Dinamo, s obzirom na bodovnu prednost, ima pravo na još pokoji pogrešan korak, Hajduk taj luksuz nema.

A ni njemu raspored nije lagan - ima još dvaput igrati s Osijekom i Rijekom, s Dinamom na Poljudu, ali ga čekaju i gostovanja u Puli, Koprivnici...

Nema druge, “bili“ moraju odigrati besprijekorno i pritom navijati za Dinamove suparnike.