S Kopićem za kormilom Hajduk prvi, skupio više bodova nego Dinamo

Željko Kopić je kao Mida – sve što dodirne pretvori u zlato!



Mida iz grčke mitologije. Usporedba i nije baš najsretnija, jer ako zagrabiti u knjižurine ili po internetu kopate vidjet ćete da Mida i nije baš oslikan u pozitivnim tonovima. Ali mu bijaše omogućeno da sve što dotakne postane – zlatno...



Problem je nastao kad je zaželio jesti i piti: dodirne hranu, pretvori se u zlato. Uzme da će gutljaj vina, pretvori ga u zlato, kako da ga piješ...



Nego, šalu na stranu i da vas ne udavimo u mitološkim vodama, tek Mida, u onom zanimljvom svjetlu pričanja, doista sve što bi dotakao zlatom bi postalo!



Pa nam se taj detalj i te kako uklapa u Kopićev nevjerojatan, nezamisliv niz uspjeha za kormilom "bijelih"!



Kopić je izliječio Hajduk(ovu momčad), jesenske šampione letargije, sad ne možeš prepoznati.

1. Pobijedili su u Rijeci nakon sto godina;

2. Pobijedili i Dinamo u Maksimiru.

3. Prošli i kroz Osijek u kupu.

4. Pojačanju mu i ne trebaju, nije takoreći ni upotrijebio ni Filipa, ni Gyurcsu. Ajde, Rumunju je dao dvadesetak minuta da gricka maksimirsko vrijeme.

5. Ima Caktaša, ali to što je Mijo odigrao mogao je komotno i hamza Barry.

6. Takav je trener da pod njegovom komandom igrači hvale vrijedni postaju i Andre Fomitschow (gol u Vinkovcima, standardan u Maksimiru) i Savvas Gentsoglou (Grk može i na stopera, ali i u gostujućim gustim rasporedima srednjeg reda).



Da se razumijemo, neće Kopić pobijediti sve odreda i zauvijek, iz mitologije vratit će se među smrtnike, svaka serija dođe svome kraju.



Međutim, Kopić je već sada, u jedva osam utakmica, osigurao svoje mjesto u analima Hajdukove trenerske promenade; da ne znamo kako zareda neuspjesima, zauvijek ćemo se vraćati na njegov furiozan start na razmeđi 17/18 i (dosad) svih šest pobjeda na gostovanjima otkad je preuzeo "bijele".



Rekorderi Hajduka u HNL-u što se tiče prvenstvenih pobjeda su treneri Nenad Gračan iz jeseni 2001. i Ante Miše iz sezone 2008/09 sa po devet uzastopnih pobjeda.



Kopićev niz je zasad stao na pet pobjeda: Rijeka, Lokomotiva, Inter Zaprešić, Cibalia, Dinamo, a raspored što mu nailazi servira mu Slaven Belupo, Rudeš, Istru i onda ide u Osijek da uzme devetu uzastopnu HNL-pobjedu i poravna se s Gračanom i Mišom.



U čemu je tajna? Ne može biti samo sreća. I da je sreća rekli bismo neka je. Ostavi Kopića na miru, neka on kupuje srećke, njegovi brojevi tombole bit će izvučeni iz bubnja.



Ne možeš bez sreće:



1. dva neiskorištena penala protivnika, kod Rijeke i sad Dinama (oba Gavranović);

2. prije bi Dinamo zabijao u seriji utakmica doslovce u zadnjim minutama, sad se Dinamu vratilo nešto od te Hajdukove nesreće zadnjih godina;

3. sad Hajduk ima sreće i u Rijeci da ga Prskalo počasti golovima, a iz kornera da izravno pogode gredu i balun ne uđe u rašlje;

4. ima sreće da mu Lokomotiva u Maksimiru u zadnji čas ne poravna;

5. ima sreće da Cibalia ne povede u slabom prvom dijelu igre u Vinkovcima i da mu se sudački previdi u Maksimiru ne sruče po glavi...



Ma, nije sreća. Ona je samo sastavni dio igre. Moraš je zaslužiti. Kako smo ono pisali: i dok je bilo 0:0 Hajduk se doimao zreo, s glavom i repom, vrlo dobro.



Pa što da je imao samo jedan udarac u okvir gola, ono kad su Livaković i Lešković ostavili balun osvetniku Ohandzi.



Sve je to koloplet događaja i potpisuje ih – Željko Kopić.



U toj situaciji i sportski direktor Mario Branco može se napokon osjećati komotno u svome odijelu, ne mora se hvatati za glavu što (mu) to od sastava uradi Marijan Pušnik ili kako to odnose u svlačionici i uzde iz svojih ruku ispušta dobri čovjek Joan Carrillo.



Kopić je sad "in". Svjestan je da magični trenutak neće trajati vječno, ali koji je to još trener uspio u tako kratkom roku nanizati šest pobjeda u gostima, između ostalih u Osijeku, u Rijeci i kod Dinama, s time da su okrugle pobjede protiv Istre 1961, Lokomotive i rekordnih 5:0 u Vinkovcima (najteži poraz Cibalije kod kuće otkako je HNL-a) postale manje bitne u cijeloj priči.

Hajduk je otkrio Kopića, kao toplu vodu! Ecce homo, kao - ecce trener! Evo čovjeka trenera!



Pisali smo otprije: Kopić – kupić. To je nekakv prioritet, još dva gostovanja do trofeja. I bit će to prvi Hajdukov kup-trofej da ga je osvojio na gostovanjima: Oriolik, Šibenik, Osijek, Lokomotiva i finale u Vinkovcima.



Kopić je već pokazao kako umije svladati i Lokomotivu u gostima; pa slaviti u Vinkovcima, a i Rijeku i Dinamo pobijediti vanka Poljuda!



Završna kavalkada do kup-trofeja je – deja vu. Već viđeno!