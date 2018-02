Dinamo nema neku igru i to je tako cijelu sezonu, a kazneni udarac je smiješan

Pobjedu Hajduka nad Dinamom prokomentirao je legendarni napadač Bijelih Tomislav Erceg.



- Osmijeh se vratio, zadovoljstvo je zahvatilo sve kojima je Hajduk u srcu. Isplatio se trud 'bijelima', nećemo puno gledati način na koji su došli do pobjede, treba imati i malo sreće, ali Hajduk je u ovom trenutku zdrav, u Maksimiru je stajao dobro na terenu kao što dobro stoji stalno još otkako je za trenera došao Kopić. Najveći plus ove utakmice su Letica i Ohandza, Hajduk je dobio velikog vratara, a Kamerunac je potvrdio svoju kvalitetu i sjajnu formu. Njih dvojica iskaču u momčadi 'bijelih'. Letica je budućnost hrvatskog nogometa, ne samo Hajduka, vidjelo se i kod jedanaesterca koliko mu je teško pucati kad onako velik stane pred tebe i gleda te u oči… Ohandza ima kvalitetu kojom može riješiti utakmicu, tako je bilo i sad u Zagrebu, i možemo samo moliti Boga za njegovo zdravlje.



- Caktaš je bio solidan, vidi se da je igrao dvije godine vani, ali nije još sasvim spreman. Hajduk je stajao čvrsto iza, stiskao je Dinamo i domaćinu nije dopustio da razvije svoju igru. Ukupno gledano, utakmica nije ponudila puno toga, 'modri' su stvorili dvije-tri zrele šanse, ali sve je to tanko. Kopić ima svoj prepoznatljiv stil, momčad mu je čvrsta, tako je bilo i jesenas u Osijeku, Rijeci… Svojim dolaskom i odličnim rezultatima Kopić je spasio sve u klubu, šteta što nije prije došao, ali neke su se stvari morale poklopiti.



- Smiješno je kako je penal dosuđen, svi su mislili da je sudac svirao prekršaj u napadu. Ako je Lopez i igrao rukom, tome je prethodio prekršaj Soudanija, koji mu je držao ruku na ramenu. Ne znam čemu takvi penali, takve stvari stvarno nisu potrebne u našem nogometu.



- Dinamo je i u ovom derbiju pokazao da nema neku naročitu igru, to se ponavlja cijelu sezonu, ali bez obzira na to njihova prednost od devet bodova je velika i teško dostižna. Hajduk se ne treba opterećivati zaostatkom u prvenstvu, za 'bijele' je najbitnija utakmica ona s Lokomotivom u Kupu. Ako tu prođu, u jednoj utakmici u finalu u Vinkovcima je sve moguće, pa bio protivnik Dinamo ili Rijeka. Znači, u prvenstvu treba nastaviti s pobjedama, ali ključ sezone je Lokomotiva u Kupu. Hajduku se samopouzdanje diže, Kopić ih je itekako podigao i odlično posložio momčad.