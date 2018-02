Ivan Kos nakon pobjede na Maksimiru: Puno je posla još pred nama, ali ako sustavno i vrijedno radimo, rezultat će doći

Sretan zbog pobjede na Maksimiru bio je i predsjednik Ivan Kos.



- Maksimir je nekad bio neosvojiva tvrđava, a srušili smo je evo i drugi put. Čestitam svim momcima i stručnom stožeru, na hrabroj i otvorenoj igri. Ne volim da jedna utakmica određuje naš put, bit će padova, bit će i pobjeda, to je odgovor kad me pitate je li ovo dokaz našeg pravog puta. Puno je još posla pred nama. Ako sustavno i kvalitetno radimo rezultat dolazi, uvijek sam to tvrdio. I nadam se da će doći i ono što svi očekujemo, rekao je Kos.



Nije rekao ali je dao naslutiti da se radi o tituli, prije ili kasnije.



Kad će Ohandzi novi ugovor?



- Mi mu ugovor nudimo u skladu s klupskim mogućnostima. Ugovor je poboljšan, nadam se da će i njega to zadovoljiti.



Je li ovih devet bodova dostižno?



- Mi gledamo uvijek sebe, bodova još ima dovoljno u igri, ako budemo stalno pobjeđivali sve je moguće.



Što kažete o suđenju, navijačima?



- Ne želim pričati o suđenju jer to uvijek budu mrlje koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Vidjeli ste sve sami, niz grešaka. Najsretniji ću biti kada ne bude grešaka ni na jednoj strani.



Napokon sinergija igrača i navijača?



- Mi se nikada nismo maknuli od Torcide, to je možda bilo krivo protumačeno, Torcida je dio kluba, to su naši navijači, oni su u simbiozi s Hajdukom i imaju pravo izreći svoje nezadovoljstvo. Mi smo tu da radimo najbolje što možemo, a oni su tu da ocjenjuju.