Kopić najavljuje veliki derbi: Navijači će vidjeti odlučan Hajduk

U nedjelju s početkom u 15 sati u najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo će na stadionu u Maksimiru dočekati Hajduk. Dan prije susreta pred sedmu silu u novinarskom salonu na Poljudu izašao je trener "bijelih" Željko Kopić. No, uvertira je bilo objašnjenje oko toga zašto će Hajduk u derbiju nastupiti u kompletno bijeloj opremi. Iako ima tri službene garniture, Hajduk mora nastupiti u improviziranoj četvrtoj.

- Gospodin Brezni (nap.a. povjerenik natjecanja) je proslijedio dopis u kojem prenosi zahtjev nositelja televizijskih prava da u derbiju momčadi nastupaju u što najrazličitijoj opremi. Pošto je izgledno da će Dinamo kao domaćin nastupiti u modroj garnituri nema dodatne opcije. Modro i crno ili modro i crveno-plavo neće proći – rekao je glasnogovornik Ante Bilić.

Potom se Kopić osvrnuo na derbi u koji Hajduk ulazi s 12 bodova zaostatka za najvećim rivalom.

- Momci su jako dobro radili, kako ovaj tjedan, tako i cijeli pripremni period. Pokazali su odlučnost, zajedništvo. To očekujem i u Maksimiru, uz veliku dozu taktičke discipline, uz ispunjavanje ciljeva koje stavljamo pred momčad. Svi igrači osim Futacsa, Carbonierija i Memolle su spremni. Nakon zadnjeg treninga odredit ćemo popis putnika za Zagreb. Vjerujem da ćemo pokazati dobar nogomet i kvalitetu koju posjedujemo – rekao je Kopić.

Kakav osjećaj imate pred susret?

- Osjećaj je dobar. Pokazali smo da možemo napraviti kvalitetne stvari i to me čini zadovoljnim. Apsolutno sam miran pred susret, čekamo početak susreta da pokažemo ono što radimo – kazao je trener "bijelih".

Hajduk je protutnjao Vinkovcima s uvjerljivih 5:0, no u prvom dijelu susreta ipak nije briljirao. Dinamo je ipak momčad mnogo veće kvalitete i ne prašta greške?

- U najavi susreta protiv Cibalije sam rekao da će tamošnji teren biti specifičan, ali kako Vinkovčanima tako i nama. U početku susreta smo imali određenih problema, od toga ne želimo bježati, analizirali smo taj naš ulazak u utakmicu. Svjesni smo da Dinamo ima visoku razinu individualne kvalitete. Treba nam najviša razina svega da bismo od prve sekunde pokazali pravi nogomet.

Razlika je 12 bodova, a vaš Hajduk karakterizira napadački nogomet. Hoće li Hajduk i u Maksimiru opet igrati napadački?

- Svjesni smo razlike, ali u pripremi utakmice ne razmišljamo o bodovnom stanju, nego o zahtjevima koje stavljamo pred momčad. Mi želimo diktirati razvoj događaja na terenu, ali pokazali smo i u dosadašnjim utakmicama da ako se i trebamo braniti u naših 16 metara svi zajedno ćemo se braniti. Ali u nijednom detalju ne odstupamo od postulata naše igre – najavio je Kopić.

Prekidi znaju odlučivati derbije, Hajduk je tu jak. Može li Hajduk do gola i bodova iz prekida?

- Kada smo dolazili u Hajduk, kada smo analizirali protivnike i kako igraju na Poljudu u zatvorenijoj varijanti, jasno je bilo da je vrlo bitan segment igre i ofenzivni prekid. U dosta utakmica smo preko izvođenja tih prekida bilo ubačajima ili direktnim pokušajima pokazali da možemo biti izuzetno opasni.

Derbi su najčešće zatvoreni, tvrdi. Ovaj bi s obzirom na način igre obje momčadi mogao biti atraktivniji za publiku?

- Vidjet ćemo što će utakmica donijeti za publiku. Tendencija je da se igra s puno čiste igre, napadački. Vjerujem da ćemo to pokazati na pravi način i da će svi navijači vidjeti dobar, kvalitetan i odlučan Hajduk.

Dinamo je neporažen cijele sezone, već 28 susreta u svim natjecanjima, ali i vaš Hajduk je dosad bez izgubljenog boda u gostima?

- Obje stvari zaslužuju respekt, i to je jedan od preduvjeta da ovaj derbi bude dostojan derbija.

Kako zaustaviti Soudanija kojeg zbog dobrih igara u najvećim susretima zovu Mr. Derby?

- Dinamo ima individualnu kvalitetu, napadački potencijal, ali mi od naših postulata nećemo odstupiti. Soudanija ili bilo kojeg igrača ćemo pokušati zaustaviti kroz našu igru, a onda ćemo pokušati poentirati tamo gdje kroz igru vidimo našu priliku.

Što ćete poručiti igračima prije izlaska na teren?

- Iz jednog i iz drugog tabora dolaze najave, moj zadatak je zadržati mir i stabilnost, u svakoj utakmici, tako da protiv bilo koga da igramo prezentiramo kvalitetan nogomet. Svi igrači jedva čekaju da izađu na teren i da pokažemo dobar i kvalitetan nogomet.