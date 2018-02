Hajdukov golgeter Said poslao poruku uoči derbija: Nije Soudani bog, vidjet ćete u nedjelju!

Dolaskom Željka Kopića u Hajduk nije se preporodio samo Franck Ohandza, već i Ahmed Said.

Ganski se napadač našao na hlađenju u finišu Carrillova mandata, da bi onda u šest nastupa koliko ih je skupio pod Kopićevim vodstvom postigao četiri pogotka.

I on je bio precizan u Vinkovcima prošlog tjedna, a pritom je stigao i asistirati. Upravo je dobra forma po njemu jedan od temelja Hajdukova optimizma uoči derbija u Maksimiru.

- Dobili smo skoro sve utakmice u zadnjih par mjeseci. Puni samo samopouzdanja – kaže Said, koji je odradio već nekoliko derbija s Dinamom i dobro zna što oni znače Hajdukovim navijačima.

- Prošle sezone slavili smo u Maksimiru. Znam osjećaj pobjede, ali i poraza. Moramo biti hrabri, to je ključno. Što god se dogodi, čak i ako kojim slučajem prvi primimo gol, moramo ostati koncentrirani i pokušati pobijediti. Podrška navijača nas hrabri i daje nam snagu.

Hugo Almeida smatra kako je nedjeljna utakmica zadnja šansa Hajduku da se vrati u kakvu-takvu utrku za naslov prvaka te kako je pobjeda imperativ. Slažete li se?

- Možda. Ali ne želim stavljati pritisak na sebe i igrače. Čak i ako pobijedimo, razlika bi bila devet bodova, što nije malo.

Kakav vam je Dinamo, na koga iz njihovih redova treba najviše pripaziti?

- Soudani je njihov glavni igrač i trenutno vodeći strijelac lige. Kupili su Gavranovića iz Rijeke, dobar je napadač. Otišao im je jedan igrač iz obrane (Sigali, op.a.), ali imaju dobre igrače u obrani i veznom redu. No imamo ih i mi! Došao nam je Mijo, tu su Adam, Franck... Idemo na pobjedu, to sigurno. Nećemo se braniti – poručuje Said.

Najbolji strijelac Hajduka je Erceg s trinaest golova, no njega više nema u klubu pa će se bitka za prvog topnika „bilih“ vjerojatno voditi između Ohandze i Saida koji su na deset golova u svim natjecanjima.

Koliko bi vam značilo da se na kraju sezone možete podičiti tom laskavom titulom?

- Nije da gubim san zbog toga, ali naravno da bih volio biti najbolji strijelac. Međutim, momčad je iznad svakog pojedinca, pa tako i mene.

Da možete birati, biste li radije uzeli pobjedu u Maksimiru u nedjelju ili plasman u finale Hrvatskog kupa?

- Finale Kupa. Dinamo je, jasno, ogromna utakmica, svjesni smo toga, ali igrati finale Kupa i boriti se za trofej za naše navijače i cijeli grad bilo bi nešto nevjerojatno – kaže Said.

Dinamov napadač Soudani poručio je kako će „modri“ slaviti 3:0?

- Soudani nije bog! Sve će se vidjeti na travnjaku. Ne mogu reći da ćemo pobijediti jer to ne znam, ali mogu poručiti da ćemo dati i više od sto posto za trijumf – poručio je za kraj Ahmed Said.