Projekt navijača Hajduka najbolji u 2017.!

Na završnom danu IMPACT konferencije održanoj u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, projekt Udruge Naš Hajduk - ˝ZA SVA VRIMENA˝ osvojio je dvije nagrade - titulu najbolje zamišljene i odrađene društveno korisne kampanje u 2017. godini.

Za sva vrimena je ključni projekt otkupa dionica (članovi vlasnici 24,53%) u kojem navijači svojim mjesečnim ili godišnjim donacijama osiguravaju Hajduk u svom vlasništvu. Osam finalista imalo je po 5 minuta za prezentaciju svoje kampanje, a to vrijeme najbolje je iskoristila upravo Udruga Naš Hajduk koju je predstavljao mladi politolog Daniel Gardijan.

Tako je prvu nagrade prisutne publike osvojio projekt navijača Hajduka - Za sva vrimena, dok je stručni žiri projektu dodijelio 2. nagradu.

Stručni žiri sastojao se od 5 članova, komunikacijskih stručnjaka (Martina Rizman Matić, direktorica korporativnih komunikacija Vipnet, Mario Aunedi Medak, direktor Media Val-a, Ana Šimunović) kao i profesora s Fakulteta političkih znanosti (Igor Vidačak), te ravnateljice Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (Mirjana Matešić).

Iz Udruge ističu:

- Ponosni smo kada stručna javnost prepozna naš rad i uloženi trud. Ali smo najponosniji kada navijači i članovi prepoznaju ovaj projekt i postanu dio ove priče, to nam je ipak najveća nagrada.

- Bitno je naglasiti kako je projekt Za sva vrimena još uvijek u tijeku i dužnost svakog navijača je uključiti se makar sa simboličnim mjesečnim iznosom. Članska iskaznica je prvi korak, a sudjelovanje u projektu Za sva vrimena onaj drugi korak koji će nam omogućiti da Hajduk ostane Naš. Odgovornost za uspjeh je na svakom od navijača pojedinačno.

Navijači se u projekt uključuju s manjim mjesečnim donacijama (od 27 do 150 kn) ili godišnjim donacijama (od 324 do 1800 kn) i to dolaskom u Odjel za članstvo na Poljud ili putem web stranice www.nashajduk.hr. Sve donacije se zbrajaju za glavnu zahvalnicu donatorima – tematski park na Poljudu s imenima donatora.