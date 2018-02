'Hajduk je nada cijeloga društva, nisu ga srušili ni puno jači igrači od lokalnih šerifa i miševa u skupim odijelima'

Hajduk je postao ideja. Postao je alternativa u našem društvu, Hajduk je nada

Znam ponekad čuti od dobronamjernih i onih malo manje dobronamjernih kako Hajdukova povijest nije počela pojavom Udruge Naš Hajduk. Uvijek mi je čudna potreba da se to ističe jer vjerujem da smo svi savršeno svjesni toga, kao i čitave slavne prošlosti “bijelih” koju je, sve i da netko želi, nemoguće zanijekati, a posebno ne zatirati.

No, znate kako nekad ljudi škapulaju glavu u nekim posebno dramatičnim životnim okolnostima pa onda to vole zvati svojim drugim rođendanom.

Eto, kad se sjetim gdje je Hajduk bio prije samo pet godina, s troznamenkastim financijskim i pravnim opterećenjem, materijalno, stručno i moralno devastiran, te, što je najbitnije - izgubljenog povjerenja od strane većine onih koji su živjeli i disali s njim čitav svoj vijek (od čega se, uzgred budi rečeno, još nije potpuno oporavio), pa to usporedim s ovim gdje smo sada, volim reći kako se Hajduk nakon svojih prvih sto godina ponovo rodio za bar idućih sto.

Podrugljivi osmijesi

Ipak, govoreći o nijekanju, teško je zaboraviti podrugljive osmijehe velikog broja naših sugrađana, pa i onih u vodećim institucijama našeg grada, kada smo tvrdili da će Hajduk svoj dug u vidu famoznog kredita pošteno i do zadnje lipe – vratiti.

Ono što me tada fasciniralo nije bila nemala zloba, pa i nevoljkost da se Hajduku pomogne, već potpuni izostanak vjere da je to što smo govorili uopće moguće. To nikome od tih ljudi nije uopće padalo na pamet. Da će Hajduk uspjeti. Da Hajduk MOŽE uspjeti. Ne samo vratiti kredit, nego stati na svoje noge i podignuti glavu. Kredit je bio “samo” simbol te borbe. Doduše, simbol težak više od 30 milijuna kuna.

Zbog svega toga, danas je i osjećaj zadovoljstva zbog uspjeha, u vidu ne samo spašavanja kluba, već postavljanja čvrstih temelja za budućnost, još i slađi.

Međutim, dogodilo se i nešto što nitko od nas nije mogao predvidjeti, a kamoli planirati. Hajduk je postao ideja. Postao je alternativa u našem društvu, tako tužno i silovito opustošenom. Dokaz da se može i ako, kako Arsen kaže, nitko ne stoji iza tebe, osim tebe samog, a ti si “mi”.

Dokaz da se može i čistog obraza, ljudski, uzdignute glave, bez srama kad se pogledaš u ogledalo.

Politika - aut

Hajduk više nije nogometni klub o čijoj budućnosti se odluke donose u nekakvim zakulisnim koridorima moći, političkih i svih drugih interesa. Hajduk danas je vaš Hajduk. Naš Hajduk. Ne samo emocionalno, nego i sasvim praktično i faktično.

I danas, kad je proslavio 107. rođendan, Hajduk možete zagrliti kao svoj i pokazati srednji prst svima onima koji vas uvjeravaju da čast i znanje danas ništa ne vrijede. I pri tom, možete biti ponosni. Jer i vi ste razlog zašto je Hajduk avangarda u našem društvu.

Uza sve što predstavlja, Hajduk je i – nogometni klub. I kao takvom, Hajduku su razlog postojanja sportski rezultati.

U našem gradu i čitavoj Dalmaciji strpljenje nije baš uvijek na cijeni. No, pravila struke i života su slična po tom pitanju i koliko god mi nestrpljivi bili, stepenice se ne može preskakati.

Rezultatski napredak

Kako to Juanma Lillo kaže, nogomet je proces. Ne samo igra, sportski segment, nego nogometni klub kao zaokruženi, živi organizam. Hajduk je morao proći sve što je prošao proteklih 5-6 godina kako bi došao u poziciju da se može baviti onim što sve navijače najviše i zanima – sportskim rezultatom.

Hajduk to danas može, i sasvim je opravdano sada očekivati i rezultatski napredak. Tek sada zapravo i počinje ono pravo. Naš klub ne ovisi o nikome i ničemu doli o nama samima. Koliko budemo mudri, i koliko mudro budemo birali, toliko će nam i Hajduk biti uspješan.

Ono što vam sasvim sigurno možemo obećati jest da Hajduk pred nikim neće pognuti glavu, bez obzira na cijenu i okolnosti. Hrvatski nogomet je naš nogomet i za njega ćemo se boriti. Hajduk nisu srušili ni mnogo veći “igrači” od ovih miševa u skupim odijelima i lokalnih šerifa. Hajduk će ostat, za njih nisam siguran. Ili jesam.

Na svom putu kroz čistilište, u potrazi za svojom Itakom, koračajući smjelo cestom ponosa čista srca i obraza, Hajduk je i simbol i ideja i nogometni klub. I više od toga, Hajduk je nada.

Nemate pojma koliko nam ljudi prilazi s jednom, uvijek istom molbom: u sve sam izgubila/o vjeru, molim vas, nemojte nas i vi iznevjeriti.

I to je najveća odgovornost koju danas Hajduk nosi. To je odgovornost koju ne smijemo i nećemo prokockati.