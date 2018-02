Nadolazeća zvijezda Hajduka nije se ni rodila kada mu je suigrač naveliko tresao mreže

Nakon pobjede u Vinkovcima Ahmed Said, strijelac prvog pogotka uputio je novinare prema junaku utakmice.



- Eno vam Franck, on je u glavnoj ulozi bio... U redu, mogu vam i ja kazati da smo odigrali jako dobru utakmicu, da sam na odmoru stalno govorio Francku da se koncentrira i smiri i da će sve biti dobro, u redu, poveli smo... U nastavku smo se baš razigrali i sad će to protiv Dinama biti prava utakmica našeg dokazivanja. Očekujem puno od naše momčadi. Vratio nam se Mijo Caktaš, a i Andre (Fomitschow, op. a.) je dao gol, to pokazuje našu snagu.



Michele Šego je debitirao sa 17 i pol godina, godište 2000. (rođen 5. kolovoza) od kojeg Hajduk očekuje mnoge plodove u bliskoj budućnosti. Prvi je od te grupe darovitih iskočio:



- Nisam imao tremu jer sam već igrao na pripremama u Turskoj i ništa za mene nije bilo novo. Nije bilo ni posebno teško jer smo već obilato vodili... Zahvalio bih treneru na povjerenju i na meni je da ga opravdam – rekao je Šego.



Čast mu je igrati, kaže, posebno uz Almeidu, u finišu je na Hugovu nesebičnu asistenciju mogao zatresti i mrežu. Za Almeidu i Šegu veže se detalj kojega su "bijeli" rado istaknuli. Kad se Šego rodio tog kolovoza 2000., Almeida je već igrao i zabijao golove.