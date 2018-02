Mijo u prvih 11, Kopić kreće u totalnu ofenzivu s tri napadača

Šok za “bijele” je stigao izjutra, Adam Gyurcso ima povišenu temperaturu i nije u stanju konkurirati za momčad na gostovanju u Vinkovcima. Pa nije ni otputovao. Tako su se otvorila vrata Miji Caktašu da odmah uskoči u početnih 11, premda nakon povratka tek hvata punu formu.



Hajduk je poveo na put 19 igrača, uz ove na terenu tu su još i Stipica, Ismajli, Gentsoglou, Kožulj, Almeida, te dječaci Bradarić, Šego i Kovačević, jedan će biti prekobrojan. Nema logičnijeg rješenja nego da Caktaš uskoči unutra. Sreća je za Hajduk da ima dobro popunjen kadar. Kad zaredaju nedaće kao sad, trener se samo okrene put klupe i vidi kakvo mu se blagostanje prostire u ponudi...



Nema potrebe ni da se Almeida aktivira od prve minute, on može biti dragocjen u fazi razvoja situacije, ako se protivnik betonira, a bunker ne popušta. Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane...



Lamentirali smo kako to najskuplji igrač, a što je Mijo, tek treba izboriti mjesto u cementiranoj postavi koja je prošla kolaudaciju i onda puf – sad Gyurcso ne može!? A bili smo spremni i na okladu kako će baš Gyurcso dati desetak golova ovog proljeća; krenulo mu je u Turskoj i na najboljem je putu da bude bingo Marija Branca, i u punom smislu efikasnosti nadoknadi Antu Ercega.



Sad u Vinkovcima ni Erceg ni Gyurcso nego – Caktaš. Na lijevom krilu. Pegula za trenera Željka Kopića, ali i za sportskog direktora Marija Branca jest u ozljedama novopridošlih: nema ni lijevog beka Steliana Filipa. Po tome bi ispalo da je Hajduk danas u Vinkovcima slabiji nego li je završio jesenski dio sezone.



Pa ipak... dobro odrađene pripreme u Turskoj, sjajni rezultati protiv jačih momčadi nego li je Cibalia, napokon i pobjeda nad Zrinjskim koji je visoko plasiran u BiH sve to daje i te kakva uvjerenja da je Hajdukov optimizam – s pokrićem. Jasno je da je cilj sva tri boda, pobjeda, to ne treba ni spominjati, o dinamičnom, hrabrom Hajduku Kopić je još u petak a priori govorio, igrao Filip ili Andre, Adam ili Mijo.



Ima pegule, ali ima i igrača. Tko kaže da se neće profilirati Fomitschow kojega jesenas “nismo doživjeli”, a Kopić kazuje kako je s njim zadovoljan. Ne mislimo da će Kopić modificirati sustav igre koji koketira baš s klasičnih 4-3-3. Ne bi ga trebao pretvarati u 4-4-2, tražeći Miji središnju poziciju. U linijama kretanja što ih je već umnogome uskladio Kopić treba samo zamijeniti figuru. Gyurcso ima fibru? Ništa zato, upada Caktaš...



OBRANA



Na golu očekujemo Leticu, premda se oko toga nitko nije eksplicitno izjašnjavao. Nema Tudora desno, nema ni lijevih bekova, pa je tu Fomitschow, a mlađani Bradarić je pričuva. Standardan je stoperski par. Nižić nije otišao, a Lopez mu je prirodni suradnik u srcu čvrste obrane.



VEZNI RED



Radošević, pa uz njega Barry i T. Bašić osiguravaju dominaciju sredine terena. Složan trio. Posebno bi bio grijeh kad bi Toma u naletu “visio” iz postave. Ulazak Caktaša na lijevo krilo može samo pojačati dominaciju u kontroli igre.



NAPAD



Said i Ohandza su se već ustalili kao tandem, Almeida je za završne radove, a Caktaš bi trebao odglumiti lažno lijevo krilo. Što mu nije teško. Takve uloge već je igrao. Kad se mjesto otvori, ne pitaj puno, samo uskoči!

Ključni dvoboj: Said vs. Tomašević

Hajdukova udarna snaga, uz Francka Ohandzu jest – Ahmed Said. Napadač koji uglavnom ordinira po desnoj strani u novom rasporedu Kopićeva arsenala. Said, kojega je Željko Kopić naprosto oživio, nakon što ga je Joan Carrillo ljutito maknuo sa strane i nije trpio njegove mušice, uzvratio je najbolji način. Ne zabijaju samo Ohandza te Adam Gyurcso, nego ni Said ne zaostaje. Mogli smo izvaditi na vidjelo duel Ohandze i Špira Peričića, na središtu vinkovačkog travnjaka, jer i stoper Peričić je bivši hajdukovac kojima vrvi Cibalia, pa je i taj duel intrigantan. Međutim, uperili smo prst u nadmudrivanje na boku, uz aut crtu, gdje će Said naići na duple bekove Vinkovčana, Petra Rubića i nesuđenog suigrača u Hajduku, Josipa Tomaševića iz Dugopolja. Njihovo nadmetanje rješava današnji ogled. (sa)



Trener Cibalije Mladen Bartolović (i sam nekoć nogometaš Hajduka) stavlja 23-godišnjeg Josipa Tomaševića kao duplog lijevog beka/krilo. Tomašević je bio blizu Hajduka prošle zime, pričalo se o njemu u trokutu Hajduka, Cibalije i Dugopolja, ali je naposljetku pronašao samostalno svoj put do prvoligaške afirmacije u Vinkovcima. U Cibaliji su zadovoljni mladićem koji je ponikao u Junaku i Hajduku, pa igrao u Splita, u Imotskome, Dugopolju... Danas će svi gledati u njega. Po njegovoj lijevoj strani (uz pomoć 19-godišnjeg Petra Rubića) nadmetat će se sa Saidom i Josipom Juranovićem. Bit će tu jurnjave gore-dolje, tko će koga. Bivši hajdukovac, stigao iz Dugopolja, jak je adut Vinkovčana da naprave iznenađenje i otkinu danas makar bod.

Bijeli dobili Vinkovčane jedanaest puta zaredom

Hajduk je u nevjerojatnom nizu od čak 11 uzastopnih prvenstvenih pobjeda nad Cibalijom. Gotovo već sedam godina Hajduk nije izgubio niti bod u ogledima s Vinkovčanima u HNL-u, uz impresivnu gol razliku 28:5. Naravno, Cibalia nije cijelo vrijeme bila prvoligaš, od 2013. do 2016. godine bila je član Druge HNL. Posljednji put Hajduk je bodove u ogledu s momčadi Cibalije izgubio još u travnju 2011. godine na Poljudu. Tada je Cibalia slavila 2:1 golovima Prgometa i Čuljka, dok je vodstvo Hajduku donio Čop. Ako je Rijeka dugo bila “bijelima” crna mačka, onda im je Cibalia “bijela mačka”. Danas Hajduk u Vinkovcima traži i 12. uzastopni trijumf nad Cibalijom.

Said: Nikad nisam bio u boljoj formi

Tri gola u pripremnim susretima zabio je Ahmed Said Said i jedan je od najjačih aduta trenera Željka Kopića u današnjem ogledu protiv Cibalije u Vinkovcima.



- Možda sam u najboljoj formi otkad sam u Hajduku, ali jedan igrač ne može ništa napraviti bez momčadi. Mislim da smo svi u dobroj formi. Vidjet ćemo sve u Vinkovcima i nadam se da ćemo pobijediti, da ću zabiti gol i donijeti tri boda u Split - rekao je Said za hajduk.hr.



I u prvom ovosezonskom ogledu istih protivnika u gradu na Bosutu Said je golom i asistencijom u 2:1 pobjedi bio jedan od najboljih od “bijelih”.



Cibalia ti “leži”?



- Sjećam se da sam jednom imao dvije asistencije, ove sezone zabio sam gol, a prošle sezone u mojoj prvoj ili drugoj utakmici u HNL-u smo pobijedili 2:0. Recimo da su mi Vinkovci sretan teren - poručio je Said.



(FV)

Hajdukovaca puna ambulanta

U Vinkovcima na startu drugog dijela sezone trener Željko Kopić uz duže odsutne Futacsa, Carbonierija ne može računati ni na ovozimska pojačanja Gyurcsa i Filipa, Memollu, Tudora... Adam Gyurcso – željno se iščekivao njegov debi u službenim utakmicama za Hajduk, ali je premijera odgođena, na koncu je zbog povišene temperature ipak ostao u Splitu. Steliano Filip – dugo su trajali pregovori oko njegova dolaska, a kada je napokon stigao, u prijateljskom susretu protiv Lecha je ozlijedio butni mišić. Hysen Memolla – zbog ozljede trbušnog zida mogao bi po svemu sudeći na koncu na operacijski stol, specifična je to ozljeda za koju su nezahvalne prognoze točnog datuma povratka. Fran Tudor – zaradio je distorziju zgloba na susretu protiv Züricha u Antalyji, očekivao se ranije njegov povratak, ali još je u procesu oporavka, nije posve spreman.



(FV)