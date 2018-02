Naš Hajduk drugu godinu zaredom ima jednu od najboljih društveno korisnih kampanja!

Društveno poduzeće Brodoto i ove godine bira najbolju društveno korisnu kampanju među onima koje za cilj imaju poboljšanje kvalitete života i društva općenito, a koje pokreću udruge, inicijative, zaklade, neprofitni mediji i druge neprofitne organizacije.



I druge godine za redom kampanja udruge Naš Hajduk našla se među 16 najboljih u protekloj godini po izboru struke.



Podsjetimo, prvi projekt „Ili jesmo ili nismo“ prošle je godine proglašen najboljim u Hrvatskoj prema online glasovima građana, a uvršten je i među top 5 crowdfunding kampanja u Hrvatskoj tijekom 2016. godine po izboru struke.



Nastavak projekta otkupa dionica pod sloganom „Za sva vrimena!“ Udruga je označila ključnim jer osigurava stabilan godišnji prihod za otkup dionica. Navijači se u projekt uključuju s manjim mjesečnim donacijama (od 27 do 150 kn) ili godišnjim donacijama (od 324 do 1800 kn) i to dolaskom u Odjel za članstvo ili putem web stranice www.nashajduk.hr . Sve donacije se zbrajaju za glavnu zahvalnicu donatorima – tematski park na Poljudu s imenima donatora.



Među polufinalistima su i odlične kampanje poput IRIM - Croatian Makers (STEM revolucija), Pokret Otoka / Island Movement, SOS-Dječje selo Hrvatska, Prijatelji životinja, Vatrogasci - Oni su naši Heroji, HGSS - Hrvatska Gorska Služba Spašavanja…



Glasovati možete na ovom linku, a izabrati se mogu 3 kampanje od predloženih 16. Glasovanje završava 8. veljače u 23.59h.