Tino Sven Sušić: Želim se u Hajduk vratiti na velika vrata

Hajduk će 13. veljače proslaviti svoj 107. rođendan, a on tek 26. Tino Sven Sušić, veznjak koji je u dresu splitskog velikana od 2012. do 2016. godine odradio 142 utakmice i zabio 30 golova, a za svoj učinak u bijelom dresu u sezoni 2015/16. zaslužio Žutu majicu SN za najboljeg igrača prvenstva, od prošlog je tjedna član belgijskog prvoligaša Royal Antwerpa. Treći je to klub Sušiću nakon odlaska iz Hajduka, za kojeg je Genk tog ljeta 2016. Poljudu isplatio dva milijuna eura odštete.

Kako je uopće došlo do transfera u Antwerp?

- Potpisao sam na godinu i pol dana, plus opcija produljenja na još godinu dana. Priključujem se lagano treninzima prve momčadi. U Antwerp me zvao direktor kluba Luciano D’Onofrio, s kojim se poznajem još iz Standarda. Raspitao se o mojoj situaciji, čuo se s Genkom, koji je na početku pravio neke probleme, ali sve se na kraju riješilo kako treba. Raskinuo sam ugovor s Genkom i potpisao za Antwerp.

Trener u Antwerpu mu je poznati rumunjski stručnjak Laszlo Bölöni, trener vratara je Vedran Runje...

- U klubu je i bivši vratar Dinama Antonijo Ježina, tamo je i Dino Arslanagić s kojim sam isto nekad igrao, još je tu igrača koje poznajem. Dosta pratim belgijsku ligu, gledao sam Antwerp i dok sam bio u Izraelu. Imaju dobru momčad, dobro su posloženi, tako da ću trebati biti jako dobar kako bih se nametnuo. Antwerp je peti na tablici, a tek je ušao iz 2. lige, tako da mi se neće biti lako izboriti za mjesto. Cilj je plasman u play-off 1, biti među šest najboljih u ligi nakon prvog kruga, što vjerujem da ćemo i izboriti. Na meni je da se izborim za poziciju, ali u svakom slučaju zadovoljan sam što sam stigao.

Kako se TSS osjeća nešto više od tjedan dana prije rođendana?

- Ha, osjećam se pomalo staro, više nisam toliko mlad. Mislim da je Antwerp sad dobra šansa za mene i da je moram iskoristiti. Puno sam zreliji, dobio sam dijete, što mi je u svemu jako pomoglo, promijenilo me. Vjerujem da ću tu u Antwerpu u priču ući čiste glave, sto posto koncentriran samo na nogomet. Osjećam se kao kod kuće u Belgiji, ovdje sam odrastao, sve mi je poznato, tako da mi neće trebati vremena za adaptaciju. Spreman za sva iskušenja.

Naglašava Sušić da se dobro osjeća, da mu veliku snagu daje prisutnost životne družice Glenis i male Kjare, koja se rodila 10. rujna prošle godine.

- One su mi velika potpora, dodatna snaga i motiv. S njima je sve lakše.

Je li uspio uopće pratiti Hajduk iz Belgije i Izraela?

- Naravno, ja sam veliki navijač Hajduka, gledam svaku njihovu utakmicu. Sviđa mi se Hajdukova priča, jako mi je drago što se diže i financijski i sportski. Još su se digli dolaskom Željka Kopića, igraju napadački nogomet i mislim da je to ono što je nedostajalo posljednjih godina. Kopića poznajem otprije, iz Slavena Belupa koji je pod njim igrao vrlo zanimljiv nogomet, bio je i u Zagrebu, gdje je isto igrao napadački. Vidi se da voli igru, to je odmah uveo i u Splitu i već napravio neke sjajne rezultate. Sviđa mi se to gledati, jer Hajduk zabija puno golova na svakoj utakmici.

U kakvom je Sušić fizičkom stanju?

- Osjećam se odlično, iako mi sigurno nedostaje ritam utakmica, jer skoro dva mjeseca nisam igrao. Ta forma će se vratiti kroz igranje, nema razloga za zabrinutost. Trenirao sam u Izraelu non-stop, individualno s kondicijskim trenerom, tako što se tiče fizike - spreman sam.

Hajduk je prije godinu i pol dana napustio kao najbolji igrač lige i očekivala se njegova eksplozija.

No nije se dogodilo ništa pozitivno, stagnacija pa pad uslijedili su u Sušićevoj karijeri. Što se događalo u tom razdoblju?

- Kad sam došao u Genk, igrao sam stvarno dobro, bio u odličnoj formi. Prvi dio sezone stalno sam igrao, međutim kad je trener Peter Maes, koji me doveo, dobio otkaz, novi trener skroz me maknuo sa strane i nije mi pružio nikakvu priliku. Vjerojatno su mu tako naložili iz čelništva kluba. Znam da mi statistika nije bila dobra, nisam puno zabijao i asistirao, ali igrao sam dobro. Ljudi su me hvalili. Da, mislim da je to bila neka klupska igra. Čim je Maes ‘dobio nogu’ i ja sam nestao.

Nije bilo smisla da Sušić ostane u Genku, pa je prihvatio poziv Maccabija iz Tel Aviva u koji je prošlog ljeta otišao na posudbu. No ni tamo nije bilo dobro, dapače. Odradio je u polusezoni tek devet utakmica, skupio samo 323 minute.

- Za Maccabi sam sâm kriv. Došao sam nespreman, taman mi se rodila kćer i obitelj nije bila sa mnom prva tri mjeseca, što je također imalo utjecaja. Bio sam i psihički jako loše. Svjestan sam da je to potpuno moja krivnja, jer se nisam dovoljno dobro spremio. Utakmice u kojima sam dobio šansu nisam odigrao na pravoj razini. Ljudima iz Maccabija ništa ne zamjeram, možda jedino činjenicu što me trener nespremnog stavljao u europskim utakmicama gdje je ritam vrlo snažan. Sad je sve drugačije, osjećam se spremnim i mogu odmah ući u natjecateljski ritam.

S kim je Sušić u kontaktu od bivši suigrača?

- Čujem se sa Zoranom Nižićem, s njim sam jako dobar. Čujem se i s Franckom Ohandzom, s kojim pričam francuski.

Igrač kadar Hajduka?

- Hajduk se i igrački pojačao, stigao je Mijo Caktaš, koji je za mene veliko pojačanje, stvarno dobar igrač. Rade dobar posao, stvari će ići samo na bolje, u sljedećih par godina sigurno će se klub dići na još višu razinu.

Pojačao se i Dinamo, stigao je Izet Hajrović, Sušićev nekadašnji suigrač iz izabrane vrste BiH.

- On će apsolutno biti pojačanje za Dinamo. Ima veliku kvalitetu i sigurno će s Hajrovićem biti puno jači.

Kaže da se osjeća “pomalo starim”. Je li već prekrižio neke svoje sne, karijeru s većim dosezima nego do sada?

- Shvaćam da mi je Antwerp posljednji vlak, gledam ovo kao zadnju priliku da napravim nešto veće u karijeri. Znam da imam kvalitetu, pokazat ću svima da sam dobar igrač i da mogu napraviti neki veći iskorak. Sve je na meni, da dobro radim i dobro igram, ali znam da to mogu i da ću to pokazati svima. Začepit ću usta brojnim ljudima koji su me ponižavali i pričali svašta o meni. To mi ne smeta, jer me to jača, daje mi poseban motiv. No isto tako svjestan sam da mi je ovo zadnja prilika.

Pričalo se prošlog ljeta o mogućem povratku u Hajduk. Pričalo se onda ponovno isto i ove zime, istina nešto rjeđe i tiše.

- Prošlog ljeta bili smo u kontaktu prije nego što sam otišao u Tel Aviv. Postojale su priče, nije to bilo ništa previše konkretno, ali sam odlučio otići u Maccabi. Ove zime me nije nitko kontaktirao, no ni ja nisam razmišljao o povratku. Opcija povratka u Hajduk nije realna, ne želim se vraćati dok nisam u karijeri napravio nešto veliko. Ne želim doći i da pričaju kako sam došao spasiti karijeru. Ako se ikad vratim u Hajduk, hoću to napraviti kao netko tko je već uspio. Želim se na Poljud vratiti na velika vrata - jasna je Sušićeva poruka.

U reprezentaciji BiH nema ga od kraja 2016. godine, osam utakmica njegov je dosadašnji domet u dresu Zmajeva. S bivšim izbornikom Mehmedom Baždarevićem nije bio u idealnim odnosima?

- Odnosi su bili OK, ništa posebno, ali korektni. Uvijek sam bio u krugu reprezentacije. Naravno da volim ići igrati za reprezentaciju, sada je na meni da se u Antwerpu izborim za mjesto i igram, a onda je na izborniku da odluči hoće li me zvati ili ne. Naravno da u posljednje vrijeme nisam zaslužio poziv, dok ne igraš standardno, ne možeš ni biti pozvan u reprezentaciju.

Robert Prosinečki novi je izbornik...

- Sjajna vijest, svi znamo o kome se radi. Svi o njemu pričaju samo pozitivno i vjerojatno će to biti odlična priča. Za mene je to dobra opcija, vjerujem da će BiH napraviti pravi rezultat. Nadam se i da ćemo nas dvojica uskoro početi surađivati. To je sad na meni.