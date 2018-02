Generalka za proljeće uspjela: bljesak Ohandze, odigrali punom snagom u najjačem sastavu

Generalna proba za nastavak prvenstva je uspjela, Hajduk je u posljednjem pripremnom susretu osvojio treće mjesto na Memorijalu Andrije Ankovića. U susretu koji su prije početka turnira mnogi vidjeli kao finalni Hajduk je i više nego zasluženo svladao aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine.

Dva pogotka raspoloženog Ohandze donijela su “bijelima” utjehu, bila su melem na ranu nakon iznenađujućeg poraza od domaćina GOŠK-a u polufinalu odigranom u petak. Pobjedom protiv sastava trenera Blaža Bake Sliškovića “bijeli” su pokazali da je poraz od sastava iz Gabele, i to u kombiniranom sastavu koji je tada izveo trener Željko Kopić, bio tek loš dan. Zanimljivo je kako je ovaj put Kopić izveo nominalno gotovo pa najjaču jedanaestoricu, ali i da pritom nije napravio nijednu izmjenu tijekom susreta!



Mogao je Hajduk na koncu i uvjerljivije slaviti, samo zahvaljujući vrataru Soldi “plemići” nisu još koji put morali po loptu u mrežu, ali i dva gola Kamerunca bila su dovoljna za pobjedu. “Bijeli” su mogli povesti nakon kvarat ure igre. Nakon ubačaja Tome Bašića Lopez glavom je loptu poslao u gredu. No, ekspresno su i identično uzvratili Mostarci. U kontri Zrinjskog gredu je uzdrmao Handžić, a još je potom u nastavku akcije šut Čirjaka s gol-linije izbio Lopez. Španjolac je u početnim minutama bio u glavnim ulogama i pred protivničkim i pred vratima svoje momčadi. Pet minuta kasnije kombinirali su Ohandza, Gyursco i Said, ali obrana Zrinjskog otklonila je opasnost. Ponovno je kao i dan ranije kvalitetu igre diktirao težak, blatnjav travnjak kojeg domaćini “šminkaju” valjkom kojeg vuče golf jedinica. Zato je bilo malo tečnih akcija, kiša i blato ubili su ljepotu. Pred odlazak na odmor Barry je u priliku jedan na jedan izbacio Ohandzu, ali je šut Kamerunca u posljednji trenutak blokiran.

U drugom dijelu za momčad Zrinjskog nastupio je i Sjevernokorejanac So koji je jesenas registriran za klub. Lopez je opet bio glavni protagonist nakon malo više od sat vremena igre. Samo efektna intervencija vratara Solde spriječila je pogodak Hajdukovog stopera glavom sa sedam metara. No, ni Soldo nije mogao spriječiti pogodak minutu kasnije. Said je presijekao jedno dodavanje igrača Zrinjskog, uposlio Ohandzu. Kamerunac se sjurio prema golu Zrinjskog i zabio za vodstvo “bijelih”.

Međutim, ekspresno je izjednačio Sliškovićev sastav u jednoj od rijetkih prilika u nastavku susreta kojim je dominirao Hajduk. Samo tri minute nakon vodstva Splićana izjednačio je glavom Ačimović poslije ubačaja s desne strane.

Hajduk je tada jurnuo po pobjedu. U 69. minuti je raspoloženi Ohandza tražio Gyursca, ali je ipak spriječeno dodavanje u situaciji kada bi da je primio loptu Mađar bio u matnoj poziciji za postizanje pogotka. Glavom su pokušavali Nižić i Said, pa je u 81. minuti opet u prilici bio Ohandza, ali nije pogodio. No, dvije minute kasnije namjestio je nišanske sprave. Efektno je vanjskim dijelom kopačke prebacio loptom vratara Soldu za konačnih 2:1.