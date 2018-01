Dante za Dubravku: slavni češki klub zainteresiran za Hajdukova čuvara mreže

Još nije produljio ugovor i odmah se počinju povezivati priče. Je li Dante Stipica predodređen za prodaju do završetka ovog prijelaznog roka. Činjenica da je u izlogu, iskusan i pouzdan vratar koji bi svakome dobro došao.

Kombinacija ne izgleda nemoguća, ali je rekli bismo, na dugom štapu. Predaleko od realizacije. Naime po češkim portalima se pojavila informacija da bi Slovaka na golu praške Sparte Martina Dubravku upravo mogao zamijeniti Hajdukov čuvar mreže.

Priča se zakotrljala, a zašto je na dugom štapu i daleko od realizacije lako je zaključiti iz sljedećih informacija. Naime za Dubravku je zainteresiran Newcastle United i to je baš zagrizao. No u Prag su poslali službenu ponudu za posudbom. S druge strane Sparta je takvu ponudu glatko odbila. Dapače poslali su kontra ponudu, kako žele kompletan otkup, prodaju. I uz to i određeni postotak od buduće prodaje. Jer posudba bi samo blokirala mogući transfer na ljeto.

No na tu kontra ponudu Sparte iz Newcastlea nije stigao nikakav odgovor, tako da Martin Dubravka i dalje trenira s momčadi u Španjolskoj gdje su otišli na pripreme.

Istina da prijelazni rok u Češkoj traje dulje i vremena ima napretek, tako i u Sparti razmišljaju ukoliko bi na kraju došlo do prodaje vratara Dubravke dobro je vidjeti što se na tržištu nudi. Dante Stipica je opcija, no previše je varijabli da bi taj i takav transfer nazvali izglednim. Vremena ima, otvorit će se nešto, kada i kako teško je predvidjeti. No dobro je dok postoji interes.