Rumunjski branič brzo se uklopio: Hajduk njeguje stil igre koji upravo meni odgovara

Dvadesettrogodišnji rumunjski nogometaš Steliano Filip u četvrtak je odradio prve treninge sa suigračima na pripremama u turskom Beleku. Filip je u Hajduk došao nakon što je pet i pol godina karijere proveo u rumunjskom klubu Dinamo Bukurešt gdje je nosio i kapetansku traku.

- Razina treninga, ali i kvaliteta igrača je na mnogo većoj razini nego u Dinamo Bukureštu. Došao sam u momčad koja njeguje potpuno drugačiji stil igre, ali nadam se i vjerujem da ću se vrlo brzo uklopiti i pohvatati sve ideje trenera Željka Kopića. Suigrači su me prihvatili odlično i svi su prijateljski raspoloženi prema meni i to je ono što me izuzetno veseli i daje mi poticaj. Ovo je ipak prvi put da igram izvan svoje države, a momčadski duh je takav da sam se praktički odmah uklopio. - prvi su dojmovi novog pojačanja Hajduka nakon odrađenih prvih treninga na pripremama u Beleku.

Njegov potpis izazvao je brojni interes rumunjskih medije koji su željeli saznati prve dojmove nakon dolaska u pripremnu bazu Bijelih. S obzirom da se Filip već nalazio na pripremama sa svojim dosadašnjim klubom, u fizički je dobrom stanju, spreman za sve aktivnosti koje su pred njim.

- U dobroj sam formi, s obzirom da sam sa svojim bivšim klubom započeo pripreme u isto vrijeme kad i Hajduk. Razina spremnosti je jednaka kao i kod svih suigrača tako da sam se odmah uključio u trenažni proces zajedno s momčadi. Očekujem da ću protiv Lecha odigrati igrati koju minutu, osjećam se vrlo dobro i na raspolaganju sam treneru.

Razgovarao je s trenerom Kopićem koji mu je predočio sve ideje i zadatke koje od njega očekuje...

- Razgovarao sam s trenerom koji mi je objasnio što očekuje od mene, na koji način momčad igra. Sretan sam jer Hajduk igra onako kako meni odgovara, a to je presing igra koju uvježbavamo na treningu. Moć, pritisak, agresivnost je ono što mene opisuje kao igrača i upravo stoga neću imati problema da pružim svoj maksimum u Hajdukovom dresu.

Ambicije su ostvariti najviše ciljeve u bijelom dresu...

- Kao što sam rekao po dolasku, ambicije su mi ostvariti najviše ciljeve i naporno radim na tome. U igri smo za osvajanje Kupa, a u prvenstvu ćemo dati sve od sebe da smanjimo zaostatak.

O gradu Splitu i Klubu već je upoznat s obzirom da je nekoliko dana prije prelaska u Hajduk dijelio svlačionicu s bivšim igračem Bijelih...

- Pričao sam s Ivanom Pešićem koji mi je ispričao sve najbolje o gradu Splitu i ljepotama koje ima, Klubu i onome što on predstavlja. Kada sam mu rekao da me Hajduk traži poručio mi je ''Kreni i ne misli se, Hajduk je pravi klub za tebe.''. Pokazao mi je isječke s utakmica te atmosferu na stadionu i moram priznati da jedva čekam istrčati na Poljud.