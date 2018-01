Željku Kopiću je sve već jasno, Hajduk će igrati s ubojitim trojcem u vrhu napada, s više brzine i izravno na gol!

Željku Kopiću je, čini se, sve već jasno. Trener Hajduka ima bistru sliku pred sobom, s njom je stigao u Tursku, na dvotjedne pripreme u Antalyju i ne treba mu uopće vremena da istražuje, osmišljava neke nove stvari ili provjerava.

Naravno, nisu još svi glumci posloženi u svojim rolama, neki tek trebaju stići. Na primjer taj lijevi bek iz Rumunjske Steliano Filip kojega smo danima čekali, sve je bliže, on bi samo trebao uskočiti tamo gdje je sad ...Fomitschow i gdje je Memolla zastao u Splitu zbog ozljede mišića trbušnog zida.

Ovo je zapravo priča o činjenici da se Kopić opredijelio za sustav 4 – 3 – 3 kao osnovni postulat.

Dugo smo lamentirali pri njegovu dolasku u Hajduk hoće li pribjeći formaciji 3 – 5 – 2 kakvu je često volio upražnjavati u ekipama koje je vodio, da mu bekovi budu krila, no 4 – 3 – 3 je osnovna postavka.

Evo i nekih detalja, pojedinačnih opaski nakon dva tjedna priprema:

1. Tudor osuđen da bude bek

Fran Tudor – osuđen je na obranu i da bude bek. Ništa od napadačkih uloga. Dapače, ako se pokaže dovoljno dobrim kao i Josip Juranović njegov alter ego, onda Hajduk ne bi ni posezao za Portugalcem koji im je u bilješkama, a zove se Joao Aurelio i igrao je Vitoriju Guimaraes. Ostane li Tudor i ne proda se do kraja siječnja onda je – bek. Jer se u napadu prebukiralo mjesto dolaskom Adama Gyurcsa koji popunjava prazninu odlaskom Ante Ercega.

2. Gentsoglou postaje stoper

Savvas Gentsoglou – Grk definitivno postaje alternativni stoper i gubi svoje ranije mjesto u veznom redu. Dosta je bilo negodovanja kako to Grk igra veznog igrača, premda su ga treneri cijenili i cijene zbog taktičke zrelosti. Kopić u sredini otvara prostor za Kožulja, a tu je i T. Bašić, možda i Slovak Chrien iz Benfike stigne, a nemojmo ni Miju Caktaša zaboraviti kao opciju “ako i možda”. U veznom redu nestaje prostora za Savvasa. Gentsoglou je vrijedan i kao stoper, premda u startu postaje alternativa standardnom paru Nižić – Lopez. Ako se Nižić proda, Savvas bi mogao i češće biti stoper.

3. Toma Bašić pune afirmacije

Toma Bašić - to je pravo pojačanje u veznom redu; uz sve veću minutažu Kožulja, drugačije se crta i oslikava vezni red kako ga vidi i želi Kopić. Bašić je ujesen dugo patio, na ljetnim pripremama na Pohorju mučio se zbog ozljede stopala i dosta je vremena izgubio a da nije nastupao. Sad bi se konačno u punom pogonu trebao naći na uzletnoj stazi, da ovo bude proljeće njegove potpune afirmacije i lansirna rampa. I kao dodavač, ali i pucač iz slobodnih udaraca i još paker iz kornera.

4. Said više nije višak

Ahmed Said – potpuno se vraća i postaje vrijednost baš kako je i najavio u završnici jeseni. Kad se sjetimo kako ga je samo Carrillo otpisao... Ne bez razloga, ali za svađu ili nesporazum trebaju dvojica i Said je u trenutku postao prekobrojan, gotovo poslan na one way ticket, bez povratka. A onda je preko noći postao ono što je i trebao biti u svome dolasku prije godinu i pol. Adut. Njegov nastup u Antalyji najavljuje dobre stvari.

5. Almeida klasa, a ne promašaj

Hugo Almeida – njegove su reakcije autentični potezi klasnog igrača, a njegovo zadovoljstvo nakon utakmice znakovito:

- Ovo je baš ono što trener traži od nas, visoki presing i brza reakcija na izgubljenu loptu – pričao je poslije pobjede nad Švicarcima.

A golovi su većinom obrazac osmišljenog. Oteta lopta i brzo, brzo traženje prostora. Ili korner. Almeida sa svojih 33 na leđima, ali i autentičnim brojem 10 što ga ne može baš svatko dobiti, postavio se kao prevaga na strani “bijelih”.

Hugo se najavljuje kao dobitak, a ne promašena investicija kao što je izgledao ujesen, nespreman nakon dolaska iz Grčke.