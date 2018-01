Qarabag želi u svoje redove dovesti napadača Hajduka kojemu uskoro ističe ugovor

Azerbajdžanski mediji su “probili” ime tajanstvenog napadača kojeg u svoje redove želi dovesti prvak Qarabag. Riječ je o 26-godišnjem napadaču Hajduka Francku Ohandzi, tvrdi Sport info na svojim stranicama.

Navodno je iz Qarabaga kontaktiran Ohandzin menadžer i poslani su signali da bi se mogao dogoditi transfer, no u Hajduku su za sada odbili bilo kakvu mogućnost pregovora. No s obzirom na to da Ohandzi ističe ugovor 30. lipnja, još su mogući i preokreti.



Ohandza je u Hrvatsku stigao 2014. godine, igrao je u Sesvetama gdje je skrenuo pozornosti svojim igrama u Drugoj HNL. Na Poljud je stigao 2015. godine, imao problema s ozljedama, ali je isto tako svojim golovima donosio ključnu prevagu i izravne bodove 'bijelima'.



Službenog priopćenja nema, hoće li Hajduk odbaciti ovu ponudu, postoji li baš toliki interes koliko tvrde mediji u Azerbajdžanu.... No gdje ima dima ... Čekamo rasplet.