Cibalia je postala predmet političkog obračuna, a kupci se traže i na Njuškalu: 'Gospoda su klub uništili do temelja i zadužila ga toliko da ga nitko nema interes kupiti'

Cibalia već godinama traga za strateškim partnerom koji bi udahnuo novi život stogodišnjoj vinkovačkoj dami. Prošle godine (u)činilo se kako će saga o strateškom partnerstvu napokon biti zgotovljena, no natječaj raspisan koncem 2019. godine rezultirao je time da do otvaranja ponuda nije ni došlo i to naprosto stoga što niti jedna nije pristigla, pišu Sportske novosti.

Nultu stopu interesa iskazao je i Nelio Lucas, navodni portugalski spasitelj. Uskoro će biti raspisan novi natječaj, krajem siječnja bit će poznato hoće li se ovoga puta pojaviti kakav ponuditelj s novcima i spasonosnom vizijom.

Cibalia evidentno nije poželjna udavača, a dosadašnje stanje je realno teško održivo. Povjerenstvo koje odlučuje o prihvaćanju eventualnih ponuda utvrdilo je činjenično stanje, tj. da je interes za Cibaliju ravan ništici. U potrazi za strateškim partnerom očajnički će biti raspisan novi natječaj, pod istim uvjetima. Bit će otvoren 16. siječnja, a zatvoren posljednjeg siječanjskoga dana.

Nakon kraha prosinačkog natječaja, priča o Cibaliji i strateškom partnerstvu poprimila je dimenziju persiflaže. Naime, na popularnom hrvatskom internetskom oglasniku Njuškalo u rubrici “Ostalo” i podrubrici “Sve ostalo” objavljen je oglas o prodaji većinskog paketa dionica HNK Cibalia. Uz napomenu:

- "Za sve dodatne informacije zvati Gradsko poglavarstvo Vinkovci."

Istaknuta je cijena od 6.500.000 kuna, odnosno 874.041 eura

Oglas je objavio korisnik Jakso19, tj. Damir Jakšić, neovisni gradski vijećnik koji je na svom Facebook profilu napisao:

- "Stavio sam Cibaliju na Njuškalo da pomognem gradu prodati većinski paket dionica (Grad Vinkovci većinski je vlasnik HNK Cibalije op. a.). Bojim se da ni nakon neuspjelog natječaja za prodaju i njegovog današnjeg produljenja neće biti ništa od prodaje kluba. Cibaliju su gospoda do temelja uništili i zadužili je toliko da nitko nema interes kupiti klub po trostruko većoj cijeni nego što vrijedi. Za sve dosadašnje uništavanje kluba Cibalije, od odgovornih nitko nije odgovarao. Na zadnjoj sjednici gradskog vijeća Grada Vinkovaca kao neovisni vijećnik tražio sam pismenim putem zadnje financijsko izvješće i reviziju kluba. Nadam se da ću to uskoro dobiti".

Do zaključenja ovog teksta dotični oglas pregledan je 8.533 puta. Inače, jasno je kao dan da je Cibalia u konkretnom slučaju postala predmet političkog obračuna. U potrazi za dodatnim pojašnjenjem i motivacijom o ovom neobičnom potezu otipkali smo Jakšićev broj mobitela, ali do njegova korisnika nismo uspjeli doći, jer telefon je zvonio u prazno…

U međuvremenu bi trebala biti održana i prva prozivka Cibalijine svlačionice kojom će ujedno biti označen i početak priprema za proljetni nastavak utrke.

Igračka pojačanja su nužna, u protivnom Nebesko-plavima se crno piše. Vrijednost prošlojesenske momčadi očituje se u skromnom učinku matematički izraženom s najmanjim dvoznamenkastim brojem. Tih deset nakupljenih bodova nije dostatno ni za što više od čvrstog začelja. I ogromnih briga oko drugoligaškog statusa. Makar, Cibaliji ovoga tmurnog časa nije važno hoće li ostati, nego hoće li - opstati.