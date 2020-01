Stipe Pletikosa tvrdi da mu je Dinamo nudio kapetansku vrpcu reprezentacije, ovu skandaloznu izjavu dužan je objasniti javnosti

Stipe Pletikosa se prije nekoliko dana u razgovoru za Sportske novosti osvrnuo na situaciju u Hajduku, ali i rekao nešto što je naočigled prošlo nezapaženo, ali što indicira da su se u hrvatskom nogometu možda zaista događale i/ili se još uvijek događaju stvari koje ne bi trebale.

Naime, Pletikosa je otkrio da mu je 2006. godine, nakon što mu je istekla posudba u Hajduku, Dinamo ponudio "bogat ugovor na deset godina i kapetansku vrpcu u reprezentaciji". Tko mu je ponudio kapetansku vrpcu u reprezentaciji i na koji način je to mislio učiniti, nije nam poznato, jer nam Pletikosa do trenutka objave ovog teksta nije odgovorio na poziv, niti na naš tekstualni upit.

Podsjetimo, 2006. u Maksimiru glavnu riječ je vodio Zdravko Mamić koji je na poziciju izvršnog dopredsjednika Dinama došao 2003. godine te bio na njoj do 2016. Također, iako se trenutno nalazi u BIH, u bijegu od hrvatskog pravosuđa, predsjednik Dinama Mirko Barišić u lipnju je izjavio da Mamić još uvijek ima utjecaj na funkcioniranje kluba.

Samo dan nakon objave intervjua s Pletikosom, još jedan bivši hrvatski nogometaš - Aljoša Vojnović, u svojoj je rubrici za Telesport govorio o nogometnim agentima i svojim iskustvima s njima. U njoj je opisao situaciji u kojoj je njemu i njegovom ocu, dok je Vojnović još igraju za U-17 reprezentaciju Hrvatske, prišao jedan trener i tražio da potpišu ugovor s njim. Kada su to odbili, on im je rekao da Vojnović više neće zaigrati za reprezentaciju. Vojnović je govorio i o nekoliko transfera koji se nisu realizirali jer nije našao zajednički jezik s agentima preko kojih je transfer morao biti obavljen, a njegov zaključak, kao gotovo i svakoga onoga tko se u nekom periodu svog života našao unutar nogometnog sustava, jest da je bez agenta nemoguće doseći najvišu razinu.

Klubovi i igrači danas su svojevrsni taoci moćnih ljudi čije je postojanje opravdano, ali koji svoj položaj iskorištavaju do krajnjih granica. No, čak i ako se složimo da agenti imaju legitimno pravo svojim vezama i sposobnostima osigurati nekom igraču bolji angažman od nekog drugog ili da mogu "progurati" svog štićenika u nacionalnu vrstu, klupski čelnici nisu ti koji bi to smjeli raditi.

Igranje na kartu uspješnosti kluba i obećavanje trofeja, najnormalnije su pojave u pregovorima. Čak i vabljenje igrača tvrdnjom da će, u slučaju da bude pružao dobre igre, lakše doći do reprezentacije nego što bi to mogao igrajući za lošiji klub ima smisla. Sve to spada u "prodavanje" svog kluba i ambicija igraču kojeg pokušavaš dovesti, ali kada nekome ponudiš kapetansku vrpcu reprezentacije, to je znak da nešto smrdi.

Nekoliko puta smo svjedočili pomalo nelogičnim pozivima u reprezentaciju upućenim igračima koji svojim igrama to možda nisu zaslužili u tom trenutku. Uglavnom bi to bio slučaj 23. igrača na kojeg izbornik ne bi ozbiljno ni računao, a percepcija javnosti bila je da se radi o "pumpanju" cijene tog igrača kako bi ga se kasnije moglo unosnije prodati. Ipak, opravdanje za takve poteze uvijek se moglo naći.

Sjećamo se i Europskog prvenstva za igrače do 17 godina 2015., kada je reprezentaciju sačinjavalo čak 12 igrača Dinama. Ta brojka bila je debelo iznad prosjeka mladih reprezentativnih selekcija, no Dinamovi kadeti su te godine uvjerljivo dominirali ligom te je javnost prihvatila objašnjenje da tih 12 igrača zaista zaslužuje biti tu.

No kada čujemo ovakve izjave bivših igrača koji su iz prve ruke svjedočili situacijama koje narušavaju integritet hrvatskog nogometa, stječemo dojam da gdje ima dima, ima i vatre. Dinamo je uvjerljivo najuspješniji hrvatski klub u posljednjih 15 godina i logično je da iz tog razlike najviše igrača šalje u reprezentaciju i na domaćem tržištu sudjeluje kao najprimamljivije odredište, no ovakve tvrdnje dovode u pitanje način na koji su Modri došli do tog statusa.

Ponudama kao što je ona navodno upućena Pletikosi 2006., ne samo da se prelazi granica dobro ukusa, već se ruši integritet samog HNL-a i dovodi jedan klub u prednost nad ostalima koju na svaki mogući način ne bi smio imati. To da jedan klub raspolaže reprezentativnom kapetanskom vrpcom kao nekom vrstom imovine koju može iskoristiti za privlačenje igrača kojeg želi vidjeti u svojim redovima djeluje nakaradno, jer se onda postavljaju brojna pitanja. Koji su sve igrači možda mogli doći do vrpce da su se na ovaj ili onaj način priklonili vodstvu Dinama? Koji nogometaši nisu uspjeli uopće doći do reprezentacije jer nisu dobro odigrali svoje karte? I koji igrači su uspjeli doći do reprezentacije upravo zato što su prihvatili nemoralnu ponudu?

I ne samo to, ako su legendi hrvatskog nogometa i tadašnjem reprezentativcu uputili takvu ponudu, u pitanje dolazi i i način na koji Dinamo pregovora s mladim igračima, što onda potencijalno baca sjenu na njihovu akademiju koja se smatra jednom od najboljih u Europi.

Nogomet sve više postaje sport u kojem se one najvažnije utakmice vode izvan terena, a karijere nogometaša sve više određuju ljudi koji ih okružuju i odluke koje donose, umjesto nogometnog umijeća. I to jednostavno moramo prihvatiti. No postoje stvari koje ne bi smjele biti prihvatljive, a prilaganje kapetanske vrpce reprezentacije uz ugovor jedna je od njih.

Ako su riječi Stipe Pletikose istinite, možemo zaključiti da je bivši reprezentativac postupio ispravno kada je odbio ponudu. Pletikosa inače ostavlja dojam čovjeka sa stavom, a to se moglo iščitati i iz njegovog nedavnog intervjua u kojem je između ostalog otvoreno iskritizirao način rada Marina Brbića i njegovih prethodnika te pozvao na ukazivanje na organizacijske probleme unutar kluba bez suzdržavanja.

Stoga se nadamo da će pojasniti svoje tvrdnje javnosti i dati više informacija o spomenutoj ponudi, kao i odgovoriti na pitanje zašto ranije nije govorio o njoj.