Tragična smrt mladog nogometaša potresla je Hrvatsku: ostvario je svoj san zaigravši za Hajduk, a bio je član momčadi koja je igrala protiv Intera

Tužna vijest o smrti Ive Valentina Tomaša (26) stigla je u hajdučku obitelj na Staru godinu. Tragično se ugasio život mladoga nogometaša iz Baške Vode koji je nosio dres Hajduka, svojedobno bio velika nada, a u posljednje vrijeme nastupao je za matičnu Uraniju u Trećoj HNL Jug, pišu Sportske novosti.

Izrazi sućuti stižu sa svih strana, od nogometnih klubova diljem Hrvatske, pa tako i od nogometaša, njegovih nekadašnjih i sadašnjih suigrača, navijača i onih koji su ga poznavali, a na svojim stranicama od njega se oprostio i Hajduk za koji je ukupno odigrao 29 utakmica i postigao četiri pogotka.

Nogomet je počeo igrati sa šest godina u Uraniji, a kada je bio u osmom razredu zapazio ga je Hajduk kao člana makarskoga Zmaja na utakmici selekcije Dalmacije te pozvao na Poljud gdje je igrao u mlađim kategorijama. Dva trofeja u mlađim kategorijama osvojio je Tomaš s Hajdukom, juniorsko prvenstvo i Kup, a bio je i dio prve momčadi koja je 2013. godine uzela seniorski Kup. Prvi ga je na pripreme prve momčadi vodio Krasimir Balakov, a debitirao je kod Miše Krstičevića koji ga je vidio kao nasljednika Anasa Sharbinija na ofenzivnim pozicijama.

Probijao se Tomaš kroz omladinski pogon Hajduka, bio je talentiran, a kako mu je majka Njemica te je imao dvojno državljanstvo, skupio je četiri nastupa za njihovu kadetsku reprezentaciju. Kasnije je bio pozivan u hrvatsku vrstu, odigrao je jednu utakmicu, prijateljski dvoboj sa selekcijom Engleske...

Igranje u bijelom dresu za seniore bilo mu je san koji je ostvario, a bio je član momčadi koja je u Europi igrala protiv milanskoga Intera. Dok nije stigao poziv za prvu momčad, utakmice Bijelih na Poljudu pratio je zajedno s navijačima.

- Uh, kako sam na “sjeveru” slavio onaj Vukušićev gol protiv Anderlechta, a sada igram s njim. Pa, zar to nije sve kao san. I danas se zapitam je li to stvarnost... - govorio je u to vrijeme Tomaš.

Nakon Hajduka, bio je jedno vrijeme na posudbi u Dugopolju, a potom po njemačkim niželigašima iz kojih se uvijek vraćao u svoju Uraniju i Bašku Vodu u kojoj je zbog njegove smrti otkazan javni doček Nove godine.