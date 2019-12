Split i Niko vole se javno: Ovaj grad mi je pružio divne emocije koje su mi bile potrebne u tim trenucima karijere, Hajduk pamtim samo po dobrome i tako će biti zauvijek

Romansa Nike Kranjčara (35) i Hajduka trajala je samo sezonu i pol, od "prekida" je proteklo već više od 13 godina, ali uzajamni osjećaji nisu nestali ni danas. Ovacijama je dočekan Kranjčar kao i svaki njegov dobar potez na parketu Gripa na 18. izdanju humanitarnog malonogometnog turnira "Četiri kafića". A ni Niki nije baš bilo svejedno. Nijedan drugi "purger", dinamovac u gradu pod Marjanom nema takav doček.

- Uvijek se u Splitu dobro osjećam. Ovaj grad mi je pružio divne emocije koje su mi bile potrebne u tim trenucima karijere. Split i Hajduk pamtim samo po dobrome i tako će biti zauvijek – naglasio je Kranjčar koji se ponovno odazvao pozivu Ivice Mornara i društva iz momčadi "Camela".

- Ako možeš privući makar dvoje ljudi više na ovakav humanitarni turnir samo zato što si bio nešto u nogometnom svijetu onda ću sa zadovoljstvom uvijek doći – rekao je Kranjčar koji je karijeru završio prije dvadesetak mjeseci u redovima škotskih Glasgow Rangersa. No, pokoji kilogram više ispod žutog Camelovog dresa lako se zaboravljao na tribinama kada bi Niko petom izbacio protivničku obranu iz balansa, a suigrača u šansu. A splitskoj publici nikad nije trebalo puno da je miljenik zapali.

Kako inače sada provodiš vrijeme u igračkoj mirovini?

- Uglavnom ga provodim uživajući s obitelji i prijateljima, igrajući mali nogomet, tenis... - iskreno će Kranjčar.

Pratiš li reprezentaciju, HNL?

- Reprezentaciju naravno pratim, nogomet nešto manje. Ponosan sam na naše dečke nakon Rusije, ali i na ono što su pružili u završenim kvalifikacijama za Euro. Opet smo pokazali da smo moćni i dominantni i da možemo opet napraviti veliki rezultat i na Europskom prvenstvu – vjeruje Kranjčar.

A veliki rezultat nakon srebra na SP-u u Rusiji bio bi...?

- Polufinale Eura – odmah će Kranjčar.

- Naravno, isto kao i u Rusiji trebale bi nam se za to i otvoriti neke stvari, treba nas ždrijeb pomilovati, trebali bismo u pravom trenutku biti u pravoj formi... No, mislim da imamo sve predispozicije za to kao momčad koja je puna samopouzdanja, iskustva. Na krilima tog uspjeha u Rusiji igrači su dobili iskustvo za cijeli život i vjerujem da to mogu napraviti. A ovi mladi momci koji su sada ušli u reprezentaciju pokazali su da mogu nastaviti tamo gdje smo stali u Rusiji. Zato ne sumnjam uopće da možemo ponovno do velikog rezultata.

Tvoja generacija se polako već oprostila ili se ubrzo oprašta od reprezentacije. Koga od mlađih igrača vidiš da mogu preuzeti glavne uloge u reprezentaciji Hrvatske u budućnosti?

- U veznom redu to se može očekivati od Kovačića i Vlašića koji su već sada dokazani reprezentativci. Svakom utakmicom oni pokazuju koliko već sada vrijede. Nemaju toliko iskustva koliko ga imaju Luka ili Raketa (nap.a. Modrić i Rakitić), ali su tu prošli sve s njima. Ta dvojica sigurno će voditi igru reprezentacije dugo godina – uvjeren je Kranjčar za Vlašića i Kovačića.

Gdje se vidiš u budućnosti kada govorimo o nogometu, nećeš valjda vječno uživati u mirovini?

- Bumo vid'li! - tajanstven je ostao Kranjčar.

Trenerski posao?

- Ne znam – sa smiješkom je odgovor Kranjčar o mogućnosti koju je već više puta sam isticao kao malo vjerojatnu.

- Ništa nije nemoguće. Više ne, nego da – dodao je bivši veznjak Dinama, Hajduka, Portsmoutha, Tottenhama, Dinama Kijev, QPR-a, NY Cosmosa i Glasgow Rangersa.

A neka druga funkcija u nogometu, poput one sportskog direktora?

- Ma, kako da ne! Previše volim svoj život da bih se upuštao u to – brutalno je iskren i otvoren bio dobro raspoloženi Kranjčar.

Pamti se kako je Kranjčar u velikom transferu koji je podigao mnogo prašine stigao te 2005. u Hajduk, a njegovo mjesto u Dinamu, kasnije s vremenom i u reprezentaciji preuzeo je Luka Modrić jer "nisu mogli zajedno". Modrić je cijelo jedno poglavlje svoje knjige posvetio vašem odnosu, kada su svi govorili da jedan drugome smetate na terenu, a da sve vas dvojica zapravo bili izvan toga, da ste znali da je istina sasvim drugačija?

- Nisam je još čitao. Na treninzima i utakmicama se vidjelo da smo divno surađivali, da smo uživali u nogometu. Jedan i drugi smo gajili istu filozofiju nogometa, a to se moglo i vidjeti.

Jesi li još u kontaktu s njim ili ostalim suigračima iz reprezentacije?

- Slabije. Sa Joeom (nap.a. Šimunićem) i Olom (nap.a. Olićem) sam stalno u kontaktu. Ipak su to dečki s kojima sam u tim danima bio najbliži. Ipak, kad god se čujemo ili vidimo drago mi je kao i što mi je iznimno drago zbog svih uspjeha koje je ostvario u karijeri. Sve je Luka zaslužio, svojim talentom, ali prvenstveno svojim radom i posvećenošću nogometu. To je dečko koji je sto posto u nogometu i dokaz da talent sam po sebi nije dovoljan. Ako ne živiš nogomet sto posto, pogotovo u današnje vrijeme, onda nećeš postići uspjehe koje je on postigao.

Mandžukića su ovih dana pak natjerali da ode iz Juventusa, nakon višemjesečnog nezasluženog izbacivanja iz kadra torinskog kluba preselio je napokon u katarski Al-Duhail?

- Žao mi je zbog toga. Nije to zaslužio, ali vraćamo se na to da je to nogometni svijet. Nije ni prvi ni zadnji kojem se to dogodilo.