Predsjednik Osijeka najavio da će Modrima iznajmiti novi stadion pa naišao na kritike: Hrvatski prvoligaši zbog Dinama primaju novac od UEFA-e, radit ćemo onako kako mi hoćemo

Predsjednika Osijeka Ivana Meštrovića su zasmetale kritike i velika odbojnost navijača Osijeka prema njegovoj najavi da će Dinamu iznajmiti novi stadion na Pampasu, ako mu bude trebalo za Ligu prvaka, pišu Sportske novosti.

- Ako mi kanimo stadion i komercijalizirati, a kanimo, to ćemo raditi onako kako mi hoćemo. To je primjer na kojem se jasno očituje sav raskol u hrvatskom nogometu. Ako ćemo biti do kraja iskreni i pošteni, zbog tog Dinama danas se Osijek, Rijeka i Hajduk bore za kvalifikacije za Ligu prvaka te skupa s ostalim prvoligašima primaju novac od Uefe. Zašto onda nitko ne odbije taj novac, nego ga svi rado uzimaju. OK, mogu prihvatiti revolt koji Dinamo izaziva kod brojnih navijača u Hrvatskoj, pa tako i u Osijeku, ali tražim i da se prihvati naš komercijalni stav. Prema tim uvjetima na naš stadion će moći doći svaki hrvatski prvoligaš, pa tako i Dinamo. Što to znači? Da ne bismo trebali dopustiti dolazak ni reprezentaciji, ako se ne slažemo s politikom HNS-a? No, ovdje govorimo o nečemu što je hipotetski i ostavimo to za vrijeme kada će se i ako će se događati - rekao je Meštrović i dodao.

- Logično je da igraju u Osijeku, jer će to biti jedini adekvatan stadion i tu nema nikakve tajne sprege i ljubavi, a ja nikada neću raditi na štetu Osijeka, koji mi je na prvom mjestu. Što će biti, recimo, ako mi ove sezone izborimo kvalifikacije za Ligu prvaka i ne dobijemo licencu za Gradski vrt. Gdje bismo mogli i trebali igrati? Naravno, na Maksimiru, jer bi to bilo jedino normalno. Kao Hrvata uvrijedilo bi me da moj klub nije dobrodošao u takvim uvjetima na bilo kojem stadionu u Hrvatskoj i zato će Pampas, ako do toga dođe, biti otvoren za hrvatske klubove ako će im biti potrebno. Zapravo, kada malo bolje razmislim, sretan sam ako ovakva pitanja postaju najveći problem NK Osijek. Znači da smo na pravom putu.