Osijek pobijedio Slaven Belupo i privremeno preskočio Hajduk

U susretu 19. kola Prve HNL Osijek je na stadionu Gradski vrt pred 2.000 gledatelja pobijedio Slaven Belupo sa 3-2 upisavši petu domaću pobjedu u nizu.

Osijek je poveo u trećoj minuti pogotkom Mirka Marića i do kraja poluvremena rezultat se nije mijenjao. U nastavku je uslijedila golijada. Gosti su izjednačili u 53. minuti preko Karla Lulića, no samo tri minute kasnije Marić je iz kaznenog udarca vratio Osijek u prednost, a u 66. minuti Laszlo Kleinheisler je zabio za 3-1. Tomislav Božić je u 73. minuti vratio nadu gostima smanjivši na 2-3, no do kraja susreta više nije bilo golova.

Bila je to peta domaća pobjeda Osijeka u nizu, te 18. uzastopni susret u Gradskom vrtu u kojem Osijek nije poražen.

Slaven Belupo je pak, nakon četiri uzastopne pobjede spojio dva poraza.

U posljednjem susretu 19. kola kasnije se sastaju Hajduk i Istra 1961.

Na ljestvici vodi Dinamo sa 44 boda, Rijeka na drugom mjestu ima 10 bodova manje, dok je Osijek treći sa 33 boda. Hajduk je četvrti sa 32 boda, ali i utakmicom manje.