'Ne mislim da treba izbjeći Srbiju': Andrej Kramarić progovorio o kritikama koje je uputio svom treneru, ždrijebu za EURO i ozljedi koja ga muči

Andrej Kramarić zabio je i Fortuni, u tekućoj sezoni Bundeslige ima četiri nastupa i četiri gola. Svaki put po jedan. To je pokazatelj da ga ni ozljeda koljena nije mogla zaustaviti, pišu Sportske novosti.

- Teško mi je tako reći, naravno da nisam očekivao da ću baš toliko dobro startati s obzirom na to da svi znamo koliko se teško vratiti u formu poslije duže stanke. Jasno je da nisam u fizičkoj spremi i u formi, ali snalazim se. Radim ono što mi je uvijek najbolje išlo, to je naći prostor, doći u pravo vrijeme na pravo mjesto i zabiti gol - rekao je Kramarić.

Odigrali su 1:1, u intervjuu za Kicker bio je vrlo konkretan i oštar, njegove kritike dotiču se i igrača i trenera Alfreda Schreudera. Naglasio je da ne moraju uvijek igrati dobro, ali su dužni svaki se put truditi te da bi se za utakmicu trebalo bolje pripremiti.

- Bio sam kritičan, normalno, ali ne konkretno prema igračima ili treneru. Moram reći da smo igrali loše, nismo zapravo uopće pokušali igrati nogomet protiv ekipe kao što je Fortuna Düsseldorf, s kojom bismo inače trebali nastupiti s dozom samopouzdanja, atraktivno i ofenzivno. Nismo to pokazali, štoviše jako smo teško iznosili loptu iz zadnje linije. Iz tog razloga bio sam jako nezadovoljan i ljut. Čekaju nas znatno jači suparnici protiv kojih bismo vjerojatno morali imati više problema, a s osrednjim nismo demonstrirali pravo lice.

Je li bilo kakvih reakcija na te riječi u klubu ili momčadi?

- Ne, nije bilo reakcija. Imam pravo to reći, to je samo istina i ništa drugo. Ne volim se skrivati. Imam taj status da mogu reći istinu, točno kako je. Jedino se na takav način momčad može probuditi i napraviti nešto više. Svjesni su svi da smo loše igrali, ne treba šutjeti, nego to priznati.

Imali su seriju pobjeda, izgledalo je da bi se mogli vinuti u sam vrh u dvije domaće utakmice koje su slijedile, a onda su od Mainza primili pet komada, a s Fortunom osvojili tek bod.

- Jasno, takav nam je bio plan, ali iskreno nismo zaslužili jer nismo igrali pravi nogomet kakav znamo. Zbog toga se dogodila ta dodatna doza ljutnje, bolje odmah reagirati nego kasnije.

Kako koljeno? Je li sad sve dobro ili ima još zatezanja?

- I dalje postoje neke male sitnice, mrvicu je otečeno, ali najvažnije je da me ne boli. Osjećam se OK, iz tog razloga sam zadovoljan, nadam se da će tako ostati.

Vrijeme je za igre u kontinuitetu?

- Vjerujem da će biti tako.

Još četiri kola pa zimski odmor.

- Je, malo ćemo se odmoriti, ali s obzirom na to da sam dosta propustio, vjerojatno ću trenirati - rekao je Kramarić kojeg smo potom usmjerili na nama najvažnije, reprezentativne teme.

Kako komentira ždrijeb u Bukureštu?

- Zanimljiv je, dobar i atraktivan. Prva utakmica u Londonu s Englezima neće biti laka s obzirom na to da će nam se htjeti osvetiti za Svjetsko prvenstvo. Ne računam Ligu nacija jer je nisu baš svi na početku shvatili do kraja ozbiljno. Mislim da će biti napaljeni, uvodni je susret, dakle, i odmorni, svježi i puni energije pred domaćom publikom. Mogao bih reći da ćemo sigurno imati problema, ali moramo se fokusirati na sebe i odigrati kao u Rusiji u polufinalu. Češku nismo svladali na zadnjem Euru, no to je protivnik s kojim ćemo ići na pobjedu. U svakom slučaju, to su suparnici s kojima se može igrati.

Smatrate da su realne šanse za prolazak skupine?

- Jasno da moramo gledati da ćemo proći. I potom dogurati što dalje. Najbolje je da krenemo skromno i polako kao u Rusiji. Bit će zanimljivo i tko će se probiti kao četvrta reprezentacija. Ako biste mene pitali, ne bih htio Škotsku. Zato što su i oni domaćini, a ostali, tko bude bolji neka pobijedi. Srbija je varljiv protivnik, s njima nikad ne znaš, mogu biti najbolji i najlošiji na svijetu. Bila bi sigurno zanimljiva utakmica. Za Norvešku isto vrijedi, nisu loši, imam suigrača Havarda Nordtveita i od njega sam također čuo da imaju odličnog izbornika, kojeg svi dobro poznajemo.

Lars Lagerbäck uspješno je vodio Švedsku, Nigeriju i Island, nastoji na velikom natjecanju nakon njih trenirati i Norvešku, kao četvrtu reprezentaciju.

- Da, Norveška bi mogla biti neugodan protivnik ako se plasira.

Neki kažu da bi najradije izbjegli Srbiju, po vama je to Škotska, već se stvaraju navijačka opredjeljenja.

- Ne mislim da treba izbjeći Srbiju. Točno je da su oni u stanju pobijediti najbolju momčad na svijetu, ali i izgubiti od najlošije. Kad bi bili na Euru, sigurno bi se pokazali u boljem svjetlu, ali radije bih od Srbije eskivirao Škote. A možda će na kraju Norveška ići dalje… Tko god bude neće biti lak protivnik.

Englezi bi definitivno željeli revanš za Moskvu, nije to demantirao ni izbornik Gareth Southgate… Kramarić je zabio na Wembleyju u Ligi nacija, no u završnici je tada domaćin okrenuo na 2:1, s dva gola iz prekida, auta i slobodnog udarca.

Je li Hrvatska sada bolja, hoće li na Euru biti sposobna odigrati kvalitetniju utakmicu nego lani u studenome?

- Teško je to reći. Igra se Euro, ne Liga nacija, to su totalno drugačije okolnosti i emocije. Sasvim neki novi štimung. Stoga nije lako predviđati kakva će biti utakmica, osim što sam uvjeren da će Englezi biti napaljeni, bez obzira na kalkulacije da je na kraju bolje biti drugi. U prvoj utakmici oni će nam se htjeti osvetiti. Na kraju, ako nam se i dogodi poraz, možda će to biti i bolje za nas, kad gledamo s kime se križamo. Stvarno je ugodnije biti drugi nego prvi.

Muka je igrati s takvim kalkulacijama…

- Naravno, neki put je loše kalkulirati, samo govorim kako to teoretski izgleda. Zbog glave i drugih utakmica nije se dobro time zamarati. Iako, realnost je da prvog čeka netko iz skupine u kojoj su Njemačka, Francuska i Portugal i prirodno je da pokušaš ne igrati s njima.

Tko zna kako će se rasplesti zbivanja u skupinama, u Francuskoj smo pobijedili Španjolsku, premda nam to nije trebalo i naletjeli na Portugal koji je bio tek treći. Svašta se zna dogoditi.

Čuli smo u Bukureštu od više ljudi, većih nogometnih imena ili novinara, kako Hrvatska nije nacija koja ponavlja velike rezultate na dva-tri turnira zaredom i nekako mnogi ne vjeruju da će Vatreni ovaj put biti uspješni kao u Rusiji. Možete li odigrati još jedan veliki turnir?

- Kroz povijest je točno da nikad nismo mogli izdržati dva velika natjecanja, sve je to samo stvar glave. Međutim, moram reći da se Hrvatska promijenila u odnosu na ranije. Drugi su igrači, osjećam da smo fokusiraniji na red, rad i disciplinu. Ta neka karakterna strana je drugačija i vjerujem da na Euru nećemo razmišljati previše gdje smo bili i kakvi smo bili u Rusiji, nego da ćemo biti koncentrirani na sadašnjost. Mislim da ćemo u glavi biti spremni. Iz tog razloga bih rekao da bismo mogli i trebali napraviti nešto veliko.

Neću reći da ćemo ponoviti finale, glupo je to kazati, finale je daleko. Ispred tebe je mnogo dobrih reprezentacija, neki put trebaš i sreće, kao što je bilo u Rusiji, da se poguraš do završnog susreta. Ali mislim da je moguće, da ćemo igrati dobar nogomet. No, kad se sučele dvije približno kvalitetne ekipe sitni detalji odlučuju hoćeš li pobijediti ili izgubiti. Tako će biti i na Euru, zaključio je Kramarić u razgovoru za Sportske novosti.