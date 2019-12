Skupštinari Dinama pljeskali bjeguncu od hrvatskog pravosuđa, u nizu 'šećernih' rečenica spomenut i financijski okvir u kojem klub posluje

Skupština GNK Dinamo jednoglasno je odlučila: klub će u suradnji s gradom Zagrebom izgraditi novi maksimirski stadion!

- Blizu je dan kada će nam UEFA zabraniti igranje na ovom stadionu. To je naš egzistencijalni problem. Dugo smo živjeli s klimom kako se stadion treba graditi na nekoj novoj lokaciji, no za nas postoji jedino Maksimir. Za sve generacije Dinamovih igrača i navijača to je kultno mjesto. Imali smo sastanak s predstavnicima grada 31. listopada i da bismo krenuli u akciju potrebna je odluka Skupštine GNK Dinamo. Natječaj će biti raspisan do kraja godine. No, izgradnja novog stadiona potrajati će minimalno četiri godine: dvije godine je potrebno za papirologiju te dvije za rušenje starog i izgradnju novog stadiona. Pitanje je dakako – gdje će Dinamo obitavati u tom razdoblju? Kako sada stvari stoje utakmice HNL-a bismo igrali u Kranjčevićevoj ulici, a međunarodne najvjerojatnije u Osijeku – izložio je planove glede izgradnje novog stadiona predsjednik Mirko Barišić.

Podosta je članova Dinamove Skupštine izrazilo skeptičnost glede suradnje s gradom Zagrebom, jer bi klupski projekt de facto ovisio o političkoj volji gradskih čelnika. Barišić je ustvrdio:

- Suradnja s gradom je naša neminovnost. Međutim ukoliko se pojave problemi spremni smo i sami realizirati taj projekt. Tada bismo inzistirali da se Dinamu vrati vlasništvo nad stadionom, koje smo gradu ustupili 1992. Također smo spremni otkupiti i prostor na Sveticama, gdje bismo napravili kamp budući da već sada imamo problem s nogometnom školom – istaknuo je Barišić.