Izbornici Češke i Engleske osvrnuli se na skupinu: 'Hrvatska? Uopće ne znam kako bi to moglo biti dobro'

Garetha Southgatea, izbornika "Gordog Albiona" sustigle su noćne more iz polufinala Mundijala u Rusiji, a otkrio je i detalj tijekom priče:

- Hrvatska? Uopće ne znam kako bi to moglo biti dobro – othuknuo je.

- Nije to nimalo ugodno. Igrali smo protiv dvije momčadi iz ždrijeba već prije i to je neobično, ali nam je igranje protiv njih na Wembleyju sad ipak posebno. Jedva čekamo početak Eura, to moram priznati. Imamo jako mlade i talentirane igrače, pravi pregršt pravih mladića i to me veseli. Želio bih im omogućiti da dobiju priliku nastupiti, ali s druge strane na Euru je osam do 10 snažnih reprezentacija i ne možeš sad ti kombinirati s momčadi kako bi htio. Jaka je i Hrvatska, znamo kvalitet Hrvatske, posebno njihovih veznih igrača i to će biti top meč. Znate, malo prije ždrijeba sam se fotografirao s vašim izbornikom Dalićem i rekao mi je kako bi baš želio da se sastanemo u Londonu, da budemo u istoj skupini. Eto, njemu se ispunila želja, a ja ne znam kako da vam kažem da sam zadovoljan, kad je Hrvatska opasan protivnik i ništa mi to nije drago.

Jaroslav Šilhavy, izbornik Češke, kazao je:

- Cilj nam je proći skupinu, iako smo svjesni jačine ekipa koje su s nama. Engleska i Hrvatska su favoriti. Hrvatska ima fantastičnu momčad, a Engleska kao da nam je sudbinski suđena. Odmah smo se pozdravili Southgate i ja, igrali smo u kvalifikacijama i dobro se poznajemo i pobijedili smo ih nedavno u Plzenu, ali, naravno, sad u Londonu na Wembleyju, bit će nam znatno teže.