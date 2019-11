U goste se sigurno ide jednom velikom: nikad kompliciranijega ždrijeba za koji treba pomoć vodiča, ali najvažnije je, tu smo, u Bukureštu

Večeras će Hrvatska doznati protivnike na Euru 2020. U Bukureštu (Romexpo centar) će se s početkom u 18 sati održati ždrijeb skupina europskog prvenstva (prijenos HTV 1).

Ždrijeb Eura koji će se igrati u 12 država (gradova) je poludirigiran, dobar dio toga poznat je već i prije nego krene ples kuglica, iako je ukupno cijeli postupak poprilično kompliciran pa ćemo ga pokušati maksimalno pojednostavniti. Već je određeno koji će domaćini Eura koji su izborili plasman igrati u kojim skupinama. U ždrijebu će se naći 20 poznatih reprezentacija koje su već izborile plasman i četiri pobjednika play offa Lige nacija koje ćemo saznati tek u ožujku.

Momčadi će biti podijeljene u šest skupina po četiri. Hrvatska će biti u drugom potu nositelja čime smo automatski izbjegli ostale reprezentacije iz istog pota, među kojima i svjetske prvake Francuze. Tako se barem u skupini neće ponoviti finale s Mundijala u Rusiji. "Kockasti" ujedno ne mogu u skupine B ili C jer su tamo već smještene reprezentacije iz drugog pota Rusija odnosno Nizozemska zato što su jedni od domaćina turnira. To znači i da smo iz prvog pota izbjegli i vodeću reprezentaciju po FIFA-inom svjetskom rankingu Belgiju (skupina B), ali i na papiru najlakšeg protivnika iz tog pota Ukrajinu (skupina C).

Potovi nositelja su složeni prema učinku u kvalifikacijama. Iz prvog pota Hrvatska može izvući Italiju, Englesku, Njemačku i Španjolsku. U trećem potu potencijalni protivnici sastava izbornika Zlatka Dalića su europski prvak Portugal, Turska, Austrija, Švedska i Češka (s Danskom ne možemo igrati jer je ona već smještena u skupinu B uz Rusiju i Belgiju jer je sudomaćin te skupine).

Najlošiji scenarij ždrijeba Eura za Hrvatsku bi vjerojatno bio skupina s polufinalistom lanjskog SP-a u Rusiji Engleskom (najbolji strijelac Mundijala Kane, Sterling, Sancho...), Portugalom (Ronaldo, Felix...) i Srbijom ako se plasira. Na papiru najlakšu skupinu "kockasti" bi vjerojatno dobili ako bi ih ždrijeb spojio s Njemačkom, Češkom te Bjelorusijom. Koliko god da je "elf" neugodan protivnik, kao domaćin bi nam donio grupu koja igra u Münchenu i Budimpešti što je za hrvatske navijače "jackpot". Ako bismo izvukli Italiju, igrali bismo u Rimu (protiv "azzurra") i - Azerbajdžanu. Naravno, ne smijemo zaboraviti da se i Mađari još mogu kroz play off plasirati na Euro, a da smo u kvalifikacijama kod njih poraženi. Uz sedam koji su se već plasirali, još četiri domaćina to mogu napraviti kroz play off, uz Mađare još i Republika Irska, Škotska i Rumunjska.

Međutim, neke stvari se neće znati ni nakon ždrijeba. Ako Island, Bugarska ili Mađarska prođu kroz play off Lige A, pobjednik će u skupinu F, a pobjednik play offa Lige D će u skupinu C. Ako Rumunjska uđe kroz play off Lige A ući će u skupinu C, a pobjednik Lige D će u skupinu F.

Euro počinje 12. lipnja iduće godine u Rimu. U nokaut fazu natjecanja, u osminu finala proći će po dvije najbolje plasirane reprezentacije kao i četiri najbolje trećeplasirane. Polufinala i finale igraju se u Londonu na stadionu Wembley.