HNS očekuje potres: Šukerova smjena samo je pitanje dana, hoće li do nje doći za manje od mjesec dana?

U četvrtak je u hotelu As održana sjednica Izvršnog odbora HNS-a. Priopćenje je bilo šturo za sastanak koji je trajao kao jedna nogometna utakmica, računajući i stanku u poluvremenu. Raskoli su drastični i HNS otežano funkcionira, to više ne skrivaju ni mnogi članovi Izvršnog odbora kad ih pitate. Stručne službe odrađuju poslove, ali na vrhu nastaju problemi kad bilo što treba dogovoriti i odlučiti. Zbog autoriteta koji ima izbornik Zlatko Dalić to se ne reflektira na reprezentaciju, iako bi i njemu moglo zadavati izvjesne poteškoće kod pojedinih stvari poput dogovaranja prijateljskih utakmica ili, primjerice, gdje će biti kamp na Euru, pišu Sportske novosti.

Smjena još nema

Nazočni u Asu kažu da su Davor Šuker i Marijan Kustić ponovno razgovarali, ali vrlo hladno i službeno. Šuker je rijetko u Savezu, a kad dođe htio bi da sve bude po njegovom. Kustić je angažiran svakodnevno kao izvršni direktor i odrađuje glavninu posla, no Šuker i je dalje na funkciji što mu je određena prepreka u provođenju nekih njegovih ideja. Dogovoreno je da sljedeći Izvršni odbor bude 9. prosinca, a Skupština je 19. prosinca. Prema trenutačnim informacijama iz Saveza, unatoč neslužbenim inicijativama, na toj se Skupštini ne očekuje da bi na dnevnom redu bila smjena Šukera, o čemu se pisalo po medijima i o čemu se dosta govori u nogometnim kuloarima. Izgleda da nije sazrio trenutak. Je li samo odgođeno za 2020. godinu? Ovisi koga pitate...

Iako ima onih koji nastoje “povezati redove” i stopirali su trenutačno skupljanje potpisa skupštinara protiv Šukera, dojam je da ta priča mora kad-tad doći do kulminacije. Dugo se kuha... Davor Šuker aktualni četverogodišnji mandat predsjednik HNS-a dobio je u prosincu 2017. godine. Ova bi Skupština, ipak, trebala biti samo izvještajna.

Podrška Vatrenima

Što tiče IO-a, HNS je obavio sljedeće:

“Na redovnoj sjednici Izvršnog odbora izraženo je zadovoljstvo plasmanom hrvatske reprezentacije na Euro 2020., na čemu se čestitalo izborniku Zlatku Daliću, njegovom stožeru i reprezentativcima. Izvršni odbor HNS-a dat će maksimalnu podršku reprezentaciji u pripremi za novo veliko natjecanje, 11. od hrvatske samostalnosti.

Donesene su Propozicije natjecanja Prve HMNLŽ za natjecateljsku godinu 2019./20., kao i odluke o vodstvu istog natjecanja. Donesena je i Odluka o izmjenama Propozicija natjecanja Druge HMNL.”