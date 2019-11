Hrvatskoj na Europskom prvenstvu prijete zastrašujući protivnici: Modrić i društvo mogli bi upasti u skupinu smrti

Zbog toga što su zaduženi za natjecanja u UEFA-i sve jako zakomplicirali uvođenjem play-offa za Europsko prvenstvo preko Lige nacija, situacija uoči ždrijeba skupina Eura 2020. koji će se 30. studenoga održati u Bukureštu, nije najjasnija. Prvo ćemo morati pričekati na ždrijeb 22. studenoga u Nyonu kad će se odrediti točni parovi doigravanja, jer od tih 16 momčadi nekoliko njih bez ždrijeba ne mogu znati u kojoj će uopće kvalitativnoj ligi sudjelovati u play-offu, pišu Sportske novosti.

No nakon završenog odigravanja po skupinama kvalifikacija za Euro, neke su stvari za Hrvatsku dosta jasne. Sigurno je da Vatreni u lipnju sljedeće godine u skupini neće igrati zajedno s Rusijom pa stoga ni s Danskom. Rusija je drugi nositelj kao i Hrvatska, koja će morati preseliti u neku drugu skupinu, budući da je Rusiji kao domaćinu zagarantiran nastup u St. Peterburgu. U toj skupini zabetonirana je i Danska, treći nositelj, također domaćin u Kopenhagenu. S obzirom da u Rusiju prema UEFA-inoj odluci ne smije Ukrajina, jedini preostali prvi nositelj koji može u tu skupinu jest Belgija.

Hrvatska je i prije ždrijeba već izbjegla i nastup u skupini C, jer je i tamošnji domaćin drugi nositelj u skupini. Nizozemska će tako odmjeriti snage s Ukrajinom, a domaćin skupine C je i Rumunjska, no ona za nastup u toj skupini mora uspješno odraditi dodatne kvalifikacije.

Među nositeljima koji su tako ostali mogući suparnici Hrvatske ostali su Italija, Engleska, Španjolska i Njemačka. Talijani možda i najslabije kotiraju, no prohujali su kvalifikacijama, a problem je i u tome što je domaćin skupine A uz Rim i glavni grad Azerbajdžana. Ne bi Vatrenima bilo baš zgodno da utakmice Eura igraju u Bakuu, tako daleko od Hrvatske.

Engleska, Španjolska i Njemačka, teško je reći koji je bolji izbor. Geografski sigurno Njemačka, jer se utakmice u skupini F igraju u Münchenu i Budimpešti. Plasman u skupinu D gdje je domaćin Engleska postao bi problem ako bi se kroz play-off plasirao još jedan domaćin te skupine Škotska, koju Hrvatska još nikad nije pobijedila, a na Euru bi se s njom morala sučeliti u Glasgowu. Slično je sa skupinom E, gdje se Bilbau i Španjolskoj mogu priključiti Dublin i Republika Irska. Definitivno teško gostovanje.

Sve to izgleda opasno, a najgora solucija je da se tim domaćinima priključi i najjača momčad iz skupine trećih nositelja. Među njima je, naime, aktualni europski prvak Portugal. Cristiano Ronaldo i suigrači sljedeće godine brane naslov, a opet imaju generaciju punu kvalitete. Hrvatska i Portugal na Wembleyju i Hampden Parku s Engleskom i Škotskom. Ne izgleda baš privlačno. Te Portugalce, koji su za Hrvatsku bili kobni u osmini finala Eura 2016. godine, svakako bi u skupini trebalo izbjeći...