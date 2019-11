Dalićev pomoćnik najavio da će pokušati svim igračima dati priliku, ali nije otkrio sastav, Perišić iskomentirao šanse 'vatrenih' na Euru: 'Kad smo pravi ne može nam nitko ništa'

Nogometna reprezentacija Hrvatske igra sutra popodne u Puli protiv Gruzije. Ponosni vlasnici plasmana na Euro 2020., nakon trijumfa protiv Slovačke imaju nove obveze, ovo je doduše prijateljsko nadmetanje i prigoda da se neke nove snage nametnu. Jasno je da će nekolicina dobit odmor, Luka Modrić već je krenuo u Madrid, a na poštedu računa i Bruno Petković.

I nisu jedini. Teško je definirati sastav. Na najavnoj pressici u Rijeci, gdje su "vatreni" ostali nakon pobjede nad Slovačkom, govorili su pomoćni trener Ivica Olić, te Ivan Perišić.

Izbornik Zlatko Dalić bio je odsutan, Dalić je bio u Vukovaru, sudjelujući u obilježavanju obljetnice stradanja grada heroja, Olić u Rijeci, a igra se danas u - Puli.

Gruzija, dakle, protivnik kao prilika da bude test za mnoge koji reflektiraju ostati u krugu sudionika Eura idućeg ljeta.

- Pokušat ćemo dati svim igračima šansu, dovoljnu minutažu i nadam se da će je iskoristiti da se pokažu. Imamo protiv sebe neugodnog protivnika. Kad smo igrali protiv Tunisa ovakvu relaksirajuću utakmicu, zapamtili smo koliko to može biti neugodno. Vjerujem da će biti dobra utakmica.

Hoće li onda i kapetan Hajduka Juranović debitirati?

- Siguran sam da će dobiti svoje minute, kako rekoh, pokušat ćemo svima dati šansu – rekao je Olić, te potom potvrdio kako će poštedjeti Petkovića (a Modrić je već otišao prema Realu).

- Poštedjet ćemo Bruna koji se malo žali na ozljedu, a u petak već ima utakmicu.

Pričao je o gužvi u srednjem redu:

- Konkurencija je strašna, kako samo igraju Luka (Modrić, op. a.), Broz (Brozović, op. a.), mali Vlašić. A ovi koji dolaze akceptiraju tko je ispred njih. A vidim trud kod njih i želju da se nametnu. To je važno. Mateo (Kovačić, op. a.) igra jako dobro i ne možeš mu više reći kako nema kontinuitet, jer igra stalno u Chelseaju, a veseli me i da se Rog vraća, ima samopouzdanje kojega je izgubio dok je bio u Napoliju. Imamo slatkih briga i to je sjajno.

Olić je još pričao:

- Moja generacija nije imala sreću kakvu smo imali lani u Rusiji pri izvođenju penala. U subotu su sa Slovačkom samo dva igrača koji su igrali u Rusiji završili meč. Ide opet smjena generacija, ali tek ćemo na primjer s Francuskom i Njemačkom vidjeti našu kvalitetu, jer svaka čast Walesu, Mađarskoj i Slovačkoj, ja jedva čekam da se odmjerimo s jačima. Na Euru će posebno Talijani i Nijemci htjet pokazat što više.

Ivan Perišić je govorio:

- Nije važno tko zabija golove (njegov je bio za 3:1, op. a.), bitno je da pobjeđujemo. Sve će oči biti uprte u nas, a imamo širinu i kvalitetu. Kažu da smo deveti tek favoriti Eura, ali to je nebitno, ovisimo samo o sebi, kad smo pravi ne može nam nitko ništa. Nemam posebnu želju gdje igrati na Euru, možda jedino da budemo što bliže doma, pa da bude lakše našim navijačima, da ne putuju predaleko – pričao je Perišić o Euru.

Hrvatska – Gruzija igraju sutra u Puli prijateljski meč, s početkom u 18 sati.