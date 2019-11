Nije cirkus nego ždrijeb za EURO: idealno bi bilo igrati u Munchenu i Budimpešti, ali ne budu li Hrvatskoj kuglice naklonjene, mogli bismo putovati više od 21 tisuće kilometara

U domovini Drakule neće se vaditi krv nego kuglice. U Bukureštu je u subotu 30. studenoga zakazan ždrijeb skupina Eura 2020. u kojem će se naći i kuglica s imenom Hrvatske.

Svjetski viceprvaci bit će po svemu sudeći smješteni u drugi pot nositelja. Čeka se još završetak kvalifikacija po skupinama u utorak da bi brojni detalji i nedoumice bili poznati(ji), iako zapravo kvalifikacije završavaju tek u ožujku kada se igra play off Lige nacija koji će dati još četiri sudionika Eura. Dakle, četiri sudionika ždrijeba neće se ni znati. Međutim, otprije je već ponešto ipak poznato.

Prvi je ovo Euro koji će imati čak 12 država domaćina, zna se već gdje će igrati momčadi iz koje skupine, a polufinala i finale igrat će se u Londonu. Sve je u znaku broja 12., završni turnir igra se od 12. lipnja do 12. srpnja. Svi domaćini barem dvije utakmice igrat će u svojoj državi, neki sve tri jer nisu svi domaćini izborili Euro (poput Italije). Kako se već znaju gradovi domaćini nekih skupina, poznato je tako da će se Italija koja je izborila Euro naći u skupini A, Rusija u skupini B, Nizozemska u skupini C, Engleska u skupini D, Španjolska u skupini E, Njemačka u skupini F... No, nisu sve te reprezentacije nužno i u prvom potu nositelja. Zemljopisno bilo bi dobro zbog naših navijača upasti u skupinu F koja će igrati u Münchenu i Budimpešti. S druge strane to bi značilo da će nam jedan od protivnika biti Njemačka. Međutim, to neće biti moguće ukoliko Hrvatska i Njemačka budu u istom potu nositelja.

Prvi pot nositelja činit će šest najboljih prvoplasiranih sastava iz kvalifikacija, tu su primjerice Belgija, Italija, Ukrajina... Drugi pot čine osvajači skupina rangirani od 7. do 10. mjesta, te dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije. U trećem potu trebali bi biti drugoplasirane reprezentacije od trećeg do osmog mjesta po učinku u kvalifikacijama, a u četvrtom dvije najlošije drugoplasirane reprezentacije i četiri pobjednika play offa Lige nacija.

Međutim, sve je to podložno promjenama zbog toga šta dva domaćina ne mogu biti u istom potu! UEFA je zadržala pravo da u tom slučaju promijeni nositelje po potovima. Tako se može dogoditi da netko bude bačen u niži pot (netko u viši), makar na terenu zaslužio više (manje). Slažemo se, komplicirano, konfuzno i potencijalno nepravedno. Ne, nismo opisavali Ligu nacija već ždrijeb za Euro. Kao da je zadnjih godina moto UEFA-e "Zašto jednostavno kada može komplicirano".

U svakom slučaju čini se lakše i ljepše igrati u Njemačkoj i Mađarskoj gdje bi bilo mnoštvo naših navijača, pa neka "elfa" kao opasnog protivnika, nego u skupini A protiv Italije, a putovati između Rima i Bakua. To je 3100 kilometara zrakoplovom, a oko 4500 kilometara automobilom. Očito se o navijačima baš i nije previše vodilo računa ili se pak pogrešno računa da su to isključivo ljudi dubljeg džepa. Možda, dakle 30. studenog i ne saznamo sve protivnike, ali barem ćemo saznati gdje putujemo.

Što se pak protivnika tiče, valjalo bi svakako izbjeći Belgiju iz prvog pota, trenutno po FIFA-inom rankingu najbolju reprezentaciju svijeta. Idealan ždrijeb iz prvog pota na papiru se svakako čini Ukrajina. Pa da je još iz zadnjeg pota "nabost" Finsku ili nekog iz play offa Lige nacija, a da nije iz skupine A... Iz trećeg pota ne bismo se sigurno bunili Austrijancima.

U ždrijebu će se 24 reprezentacije (20 poznatih i četiri pobjednika iz Lige nacija) podijeliti u šest skupina po četiri reprezentacije. U osminu finala će po dvije najbolje momčadi iz svake od skupina i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Na završnici Eura će se po prvi put koristiti i VAR.