Zlatko Dalić posvetio prvo mjesto Škabrnji i Vukovaru, osvrnuo se na igranje na Rujevici te odgovorio na pitanje do kada će ostati izbornik

Hrvatska je opasno visjela, ali je posve zasluženo preokrenula u nastavku i na kraju sa stilom izborila Euro. Donijelo je to veliko olakšanje hrvatskom izborniku Zlatku Daliću koji je u ovom postruskom ciklusu planski krenuo u pomlađivanje reprezentacije viceprvaka svijeta. Međutim, da mu je netko tada kazao da će mu u ključnom susretu kvalifikacija zadnja linija biti Jedvaj, Ćaleta-Car, Perić, Barišić vjerojatno bi samo odmahnuo rukom.

Na presici nakon susreta Dalić je konačno i pustio pokoji smiješak na slobodu, dao si napokon oduška.

- Čestitam igračima na pobjedi i prvom mjestu, plasmanu na Euro. Opet smo donijeli ponos i sreću svima - kazao je Dalić koju je pobjedu posvetio Vukovaru i Škabrnji.

- Nije to bila naša loša igra u prvom poluvremenu, imali smo par šansi. Oni su dali gol i branili su se jako dobro, nismo imali pravi protok lopte. Ali, imali smo mi pet dobrih šansi za gol koje nismo realizirali. Nakon gola kojeg smo dali sve se prelomilo, malo smo se opustili. Na poluvremenu sam molio da ne upadnemo u nervozu, srljanje – naglasio je Dalić.

Igranje na Rujevici u zadnjem kolu, odlučujućem susretu. Rekli ste da ćete se o tome očitovati nakon završetka kvalifikacija?

- Stvorila se oko toga nepotrebna priča. Tko može biti protiv Rijeke, Rujevice. Bili smo tu već i prije, igrali sa Španjolskom. Tu su najbolji tereni, uvjeti. Vjerojatno je to moja greška, da se igra tu odlučujuća utakmica, ne u Zagrebu, Splitu pred 35 tisuća ljudi. Ja sam bio jedan od onih koji odlučuju gdje se igra. Htio sam da se igra u cijeloj Hrvatskoj. Možda smo mogli drukčije rasporediti gdje ćemo igrati, ali sad to više nije važno.

Na SP-u u Rusiji ste nadmašili brončane iz Francuske, a sada ste napravili još nešto što oni nisu uspjeli, plasirali ste i na sljedeći veliki turnir nakon toga? Uz sve to napravili ste i bezbolnu smjenu generacija?

- Ovo je bilo jako dobro. Uz one kvalifikacije 2008. ove je Hrvatska najbolje odradila. Imali smo jako puno problema koje nisam potencirao, puno ozljeda, izostanaka, igrača koji nisu bili u formi, ali dobili smo puno mladih igrača koji će nam puno pomoći u budućnosti. No, ne smijemo se tu zavararati i misliti to je to – naglasio je Dalić.

Kojim mjerilima ćete se povesti pri biranju igrača za Euro, hoće li prednost dobiti iskustvo ili mladost?

- Malo sam ipak osjetljiv na igrače iz Rusije, drugačije je kada u klubu ne igra recimo Vida ili Rebić. Ne mogu gledati istim očima mlade i one koji su tu već dugo, oni će imati prednost. Da nije bilo njih ne bi bilo ni mene. Nemamo mi stotinu igrača, imamo ih 15 Mladi će se morati izboriti za mjesto – naglasio je Dalić i time pojasnio i neke svoje odluke.

Opet se spominju neke basnoslovne ponude koje vam dolaze. Dokad ćete ostati izbornik?

- Ja sam tu temu završio oko odlaska. Mogu doći s ne znam kakvim milijunima, mene to ne zanima. Ovaj ponos i sreća koji osjećam ovdje i koji sam osjećao u Splitu prije mjesec dana nitko mi ne može platiti. Imao sam dva cilja prije ovih kvalifikacija, jedan je bio da Hrvatska igra u Splitu, drugi da se plasiramo na Euro. Nema tih novaca koji mi to mogu platiti. Uživam u najboljim danima svog sportskog života, u Hrvatskoj, s hrvatskim narodom. U ponedjeljak idemo u Vukovar da se poklonimo braniteljima, da nije bilo njih ne bi bilo ni nas. Eto, da riješimo to jednom za svagda – poručio je Dalić.