'Stvarno sam imao velika očekivanja': dugo je čekao priliku da zaigra za hrvatsku reprezentaciju, ali ponovno se ozlijedio

Matej Mitrović rijetko se kada javi tužnog glasa, po prirodi je vedra i pozitivna osoba, ali jučer se baš moglo razaznati da je 26-godišnjem defenzivnom nogometašu teško palo otkazivanje “akcije Slovačka”. Očekivalo se i da će biti starter, zbog staža u nacionalnoj momčadi, dakako i kvalitete, figurira kao prva alternativa za kartonirane Dejana Lovrena i Domagoja Vidu, ali umjesto obračuna sa slovačkim ofenzivcima mora u Brugge na terapije koje će mu pomoći da sanira bol u stopalu, pišu Sportske novosti.

- Ponovo osjećam bol na mjestu neke stare ozljede, ne bi trebalo biti ozbiljnije, ali otpao sam za ovu akciju... - kaže Mitrović.

Nije ni trebalo pitati je li mu žao.

- Stvarno sam imao velika očekivanja, sve do uoči zadnje utakmice sve je bilo u najboljem redu, jednu sam odigrao prije toga i nije bilo problema, pa i na treninzima sam radio dobro jer mi je bio cilj izboriti se za mjesto na Rujevici. Sad krećem ispočetka, ali bilo je i težih trenutaka pa ne sumnjam da ću ponovo izaći jači.

Mitrovića baš hoće peh ove godine. Počelo je s ozljedom koju je dugo vukao i kojoj nije pronalazio način kako je sanirati, pa kada se vratio i igrao najbolji nogomet karijere, ponovo je naišao na prepreku.

I iz toga je izašao neokrznut pa uoči Rujevice doživio novu pljusku.

- Baš me nekako neće, ova 2019. nije moja godina. Šalu na stranu, u glavi mi je da to saniram jednom zauvijek pa da mogu napokon uhvatiti kontinuitet i biti spreman za nastavak sezone. Vraćam se u Brugge, slijede terapije i tretmani, pronalazak trajnog rješenja za taj problem... Neću žuriti, ako bude trebalo i koji dan više provesti na terapijama to ću i napraviti samo da riješim te probleme.

Na Rujevici će biti prisutan duhom, uvjeren da će reprezentacija osigurati nastup na Europskom nogometnom prvenstvu 2020. godine.

- Nemam ni najmanju dvojbu oko toga hoćemo li se plasirati na Europsko prvenstvo. Dečkima želim svu sreću, znam da će mi pred televizorom biti teže nego da igram, ali uvjeren sam da ću na idućem okupljanju biti ponovo s njima - zaključio je Matej Mitrović.