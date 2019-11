'Spreman sam igrati, kao i uvijek za Hrvatsku!': ozlijeđeni stoper 'vatrenih' vratio se baš na vrijeme da bude opcija izbornika Zlatka Dalića

Nakon 42 dana izbivanja s travnjaka Matej Mitrović vratio se u prvu postavu Club Bruggea i dao svoj obol pobjedi (3:0) koju je njegova momčad ostvarila protiv Kortrijka u prvenstvu, pišu Sportske novosti.

Mitrović se vratio baš na vrijeme da bude u konkurenciji za gostovanje kod PSG-a u Ligi prvaka, ali i da bude opcija izbornika Zlatka Dalića, koji za odlučujuću kvalifikacijsku utakmicu protiv Slovačke ne može računati na središnje braniče Dejana Lovrena i Domagoja Vidu.

Upaljena kost koja mu je stvarala probleme sada se “smirila”, a sama činjenica da je ovih zadnjih 90 minuta odradio bez ikakvog problema najbolja je vijest za Mitrovića, ali i za izbornika Dalića.

- Od Anderlechta sam propustio pet utakmica, na zadnje dvije bio sam na klupi. Možda sam čak mogao odigrati i protiv Waregema, ali nisam želio forsirati, namjera je bila da se upala skroz smiri. Odradio sam 90 minuta, super se osjećam i s nestrpljenjem gledam prema utakmicama koje slijede - kaže Matej Mitrović, uz kojeg se vežu i zanimljive brojke ove sezone.

U deset utakmica koje je odigrao za Club Brugge ove sezone njegova je momčad primila samo tri pogotka, u preostalih deset u kojima nije bio u kadru čak 13!

- Spašava me što nisam igrao protiv PSG-a, ha-ha... Šalu na stranu, zadovoljan sam kako sam odradio sve do sada, ali treba reći da imamo stvarno vrhunsku momčad i sjajnog trenera. Za ovu zadnju utakmicu je promijenio pet-šest igrača i to se nije niti najmanje osjetilo na igri i rezultatu. Svaki od nas 20-ak može ispuniti zahtjeve koji se traže, a mislim da se to najbolje vidi kroz dominaciju u prvenstvu, odnosno kroz te rezultate u Ligi prvaka koji su, rekao bih, solidni s obzirom na jačinu skupine.

Za Club Brugge slijedi gostovanje kod PSG-a, a za Mitrovića veliki izazov budući da će s druge strane prijetiti Mbappe, Icardi, Cavani, Di Maria...

- Dobro sam odigrao protiv Galatasaraya, a onda zbog ozljede propustio dvije velike utakmice. Još su tri ostale za odigrati i nadam se da ću dobiti priliku - dodao je Mitrović, na trenutak zastao, pa nastavio:

- Nikad nije dobro vrijeme za ozljedu, ali ova zadnja je došla baš u trenutku kada sam se najbolje osjećao, rekao bih čak da mi je to bilo možda i najbolje razdoblje u karijeri. Igrao sam dobro, fizički sam se osjećao moćno, trener je hvalio moj rad na treningu... Šteta što me usporilo, ali nije me zaustavilo i vjerujem da ću kroz nekoliko utakmica ponovo uhvatiti tu razinu.

Mitrović se vratio i u pravo vrijeme da izbornik Zlatko Dalić nema dodatnih briga oko slaganja zadnje linije za utakmicu protiv Slovačke.

- Spreman sam igrati, kao i uvijek za Hrvatsku! Nema Vide i Lovrena? Već i ptice na grani znaju koliko su to važni igrači za reprezentaciju, ali koga nema bez njega se mora i može, mi koji smo tu pokušat ćemo ispuniti zahtjeve izbornika najbolje što se može i uopće ne sumnjam da ćemo ići na Euro.

S Mitrovićem, Ćaleta-Carom, Jedvajem i Perićem na vrata reprezentacije kuca i jedan novi val središnjih braniča od kojih se očekuje da uskoro preuzmu i naslovne uloge.

- To je normalan tijek u ciklusu jedne reprezentacije. Nama koji dolazimo od ogromne je pomoći to što smo mogli stasati uz igrače poput Ćorluke, Lovrena ili Vide, mislim da smo od njih puno naučili i da ćemo nastaviti na njihovu tragu.

Hrvatskoj protiv Slovačke igra i bod za mjesto na Euru, ali Mitrović naglašava da se neće baviti kalkulacijama.

- U Slovačkoj smo odigrali stvarno odličnu utakmicu, baš smo ih razbili, ali to sada neće ništa značiti. Vidjeli smo i da smo nakon toga odigrali dvije neodlučene protiv Azerbajdžana i Walesa, pa pristup mora biti kao da nam igraju samo tri boda, bilo kakva kalkulacija može donijeti samo probleme.

Po stažu u reprezentaciji Mitrović bi trebao biti i prva opcija izbornika Dalića u situaciji kada nema Lovrena i Vide, a zanimljivo je da je posljednji nastup za reprezentaciju imao baš na Rujevici u listopadu prošle godine protiv Jordana kada je i postigao pogodak.

- To znači da moram nastaviti gdje sam stao i ponovo zabiti pogodak, ha-ha. Stvarno je puno vremena prošlo, baš sam se napatio u ovih godinu dana, pa neka bude simbolike i u tome da na Rujevici izborimo Euro i da ja izbrišem sve te ozljede koje su me mučile u ovih godinu dana.

Zadovoljan što će se igrati na Rujevici Puno se polemike unazad nekoliko tjedana vodilo o tome je li Rujevica dobar izbor za utakmicu protiv Slovačke, ali Mitrović po tom pitanju nema dvojbe. Doduše, reći će odmah da je i malo subjektivan, budući da je baš na tom stadionu dočekao pravu igračku afirmaciju. - Ja sam zadovoljan izborom, na tom travnjaku sam proveo tri lijepe godine u dresu Rijeke i uvijek mi je drago kada se tamo igra. Ali gdjegod da se igra atmosfera bi bila ista, vidio sam da su ulaznice rasprodane za sat vremena i da će sve biti puno do zadnjeg mjesta, a odigrao sam tamo dovoljno utakmica da znam kako će atmosfera biti poticajna.